Белорусские грации заняли пятое место в групповых упражнениях на ЧМ по художественной гимнастике

В заключительный день турнира гимнастки Анна Гайдукевич, Мария Котяк, Маргарита Овадинская, Анастасия Рыбакова, Анна Швайба и Арина Цицилина выступили в отдельных упражнениях. Композицию белорусок с тремя мячами и двумя скакалками судьи оценили в 18,000 балла, в итоге они заняли пятое место. Золотую награду завоевала команда России — 18,900, серебряная медаль на счету японских гимнасток — 18,650, бронзовыми призерами стали болгарские грации — 18,600. Упражнение с пятью обручами лучше остальных соперников выполнила команда Италии — 18,900, россиянки вторые — 18,700. Замкнули тройку призеров спортсменки из Японии — 18,600. Белоруски вновь расположились на пятой строке итогового протокола — 18,025.

На счету белорусской сборной по итогам чемпионата мира одна серебряная медаль в упражнении с булавами, которую завоевала Екатерина Галкина. В общекомандном зачете подопечные Ирины Лепарской стали пятыми.

В мировом форуме в Пезаро приняли участие 300 граций из 45 стран. На предыдущем чемпионате мира 2015 года в Штутгарте представительницы Беларуси завоевали три награды — одну серебряную и две бронзовые. Мелитина Станюта заняла третье место в индивидуальном многоборье и в упражнении с мячом. Также вместе с Екатериной Галкиной, Ариной Шарапой и Анной Божко она выиграла серебряную медаль в командном зачете по итогам в личном выступлении.