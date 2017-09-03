Российские гимнастки ради победы на ЧМ-2017 на две недели лишились мобильных телефонов

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Сборная России по итогам ЧМ-2017 заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1−0−0), третье — команда Японии (0−1−3).

«У нас своя система подготовки, которая предусматривает все — профессиональный тренерский состав, медицина, диетология, взвешивание и так далее, — заметила Винер- Усманова. — И вот, где ваши телефоны, девочки? Нет у них телефонов уже две недели, потому что надо вовремя ложиться спать. А телефон — это такая гадость».

«Я тоже сдаю телефон, конечно. Я все делаю как они и стараюсь, чтобы они все делали как я. Когда они вырастут, они тоже будут настоящими и хорошими тренерами», — подытожила главный тренер.