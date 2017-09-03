Винер-Усманова не считает, что россиянки были слабей итальянок в упражнениях с обручами
ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Российские гимнастки, завоевавшие серебро чемпионата мира в групповых упражнениях с пятью обручами, ни в чем не уступили команде Италии, победившей в этом виде. Об этом сообщила журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина
Винер-Усманова.
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В заключительный день соревнований, которые прошли в итальянском Пезаро, россиянкам не нашлось равных в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки выиграли серебро, уступив итальянкам. Всего сборная России завоевала на этом турнире семь золотых наград из восьми.
«Все было очень трудно, потому что когда одна команда выигрывает все золотые медали на чемпионате мира, то это вызывает
«Я им сказала перед выходом: “Девочки, все, что можно, вы уже проиграли, а теперь за вами смотрит вся страна, вся Россия. Вы не должны отступать”. И они все сделали, молодцы, очень хорошо справились!» — подытожила главный тренер сборной России.
«Ксения Полякова — тоже с ней было все очень нелегко. Евгения Леванова — девочка из Нижнего Новгорода с горящими глазами, наш старший тренер Татьяна Сергаева не верила, что она встанет в команду, но я ее вытащила из третьего состава и сказала: давай выступай и тренируйся. Маша Кравцова — мы дрались не на жизнь, а на смерть, но, в конце концов, у нас победили свет и любовь. Мария Толкачева — наша царевна, очень красивая девочка, но чтобы она стала настоящей царевной, надо было очень много трудиться», — подытожила
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