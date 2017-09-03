Винер-Усманова не считает, что россиянки были слабей итальянок в упражнениях с обручами

В заключительный день соревнований, которые прошли в итальянском Пезаро, россиянкам не нашлось равных в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки выиграли серебро, уступив итальянкам. Всего сборная России завоевала на этом турнире семь золотых наград из восьми.

«Все было очень трудно, потому что когда одна команда выигрывает все золотые медали на чемпионате мира, то это вызывает какие-то волны средней величины, — считает Винер- Усманова. — Поэтому я очень рада, что команда Италии заняла первое место в упражнениях с пятью обручами. Хотя, если разобраться очень серьезно, то большой вопрос, кто лучше, потому что наши девочки сделали упражнение блестяще».

«Я им сказала перед выходом: “Девочки, все, что можно, вы уже проиграли, а теперь за вами смотрит вся страна, вся Россия. Вы не должны отступать”. И они все сделали, молодцы, очень хорошо справились!» — подытожила главный тренер сборной России.

Винер-Усманова отметила, что победа далась очень тяжело: «Делали очень много замен — последняя замена — олимпийская чемпионка Настя Татарева, у которой была давнишняя травма, но она собралась, — продолжила главный тренер. — И когда у нас Софья Скоморох получила травму, но могла бы все-таки продолжить выступления, я решила, что встанет Настя Татарева, потому что она более опытная. И она честно встала, в последнюю минуту впрыгнула и все сделала».