Толкачева: Cборная России по художественной гимнастике была единым целым на ЧМ-2017

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В субботу сборная России по художественной гимнастике в составе олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой, а также дебютанток национальной команды Евгении Левановой, Ксении Поляковой и Софьи Скоморох, завоевала золото чемпионата мира в многоборье. В заключительный день соревнований россиянки победили в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки выиграли серебро.

«Мы сделали почти все, мы очень старались, были единым целым и показали себя настоящей командой, — отметила Толкачева. — Думаю, что сделали все возможное. Как наш капитан, Настя Близнюк, так и вся команда, каждая из девчонок выполнила все на максимуме. Хоть у нас и менялся состав, мы всегда «один за всех и все за одного».

Сборная России по итогам ЧМ-2017 заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место занимает сборная Италии (1−0−0), третье — команда Японии (0−1−3).