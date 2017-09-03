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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30883743/
3 сентября 2017, 19:04 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Толкачева: Cборная России по художественной гимнастике была единым целым на ЧМ-2017

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике, выигравшая в групповых упражнениях две золотые медали из трех возможных, выглядела на чемпионате мира единым целым. Об этом сообщила журналистам олимпийская чемпионка Мария Толкачева.

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В субботу сборная России по художественной гимнастике в составе олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой, а также дебютанток национальной команды Евгении Левановой, Ксении Поляковой и Софьи Скоморох, завоевала золото чемпионата мира в многоборье. В заключительный день соревнований россиянки победили в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки выиграли серебро.

«Мы сделали почти все, мы очень старались, были единым целым и показали себя настоящей командой, — отметила Толкачева. — Думаю, что сделали все возможное. Как наш капитан, Настя Близнюк, так и вся команда, каждая из девчонок выполнила все на максимуме. Хоть у нас и менялся состав, мы всегда «один за всех и все за одного».

Сборная России по итогам ЧМ-2017 заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место занимает сборная Италии (1−0−0), третье — команда Японии (0−1−3).
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Винер-Усманова не считает, что россиянки были слабей итальянок в упражнениях с обручами

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Российские гимнастки, завоевавшие серебро чемпионата мира в групповых упражнениях с пятью обручами, ни в чем не уступили команде Италии, победившей в этом виде. Об этом сообщила журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.
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