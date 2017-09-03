Жуков: Смена поколений не повлияла на мировое лидерство России в художественной гимнастике
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Представительницы сборной России по художественной гимнастике доказывают, что они являются лучшими в мире, несмотря на смену поколений в команде. Такое мнение ТАСС выразил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
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На завершившемся чемпионате мира россиянки завоевали семь из восьми золотых наград, уступив сборной Италии только в групповых упражнениях с пятью обручами. Турнир проходил в итальянском Пезаро.
«Хочется поздравить наших девочек. Несмотря на смену поколений, они являются лучшими, — сказал Жуков. — Мы привыкли к тому, что наша художественная гимнастика — лучшая в мире, спортсменки уходят, а команда
Сборная России по итогам ЧМ-2017 заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1−0−0), третье — команда Японии (0−1−3).
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