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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30883515/
3 сентября 2017, 18:12 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Жуков: Смена поколений не повлияла на мировое лидерство России в художественной гимнастике

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Представительницы сборной России по художественной гимнастике доказывают, что они являются лучшими в мире, несмотря на смену поколений в команде. Такое мнение ТАСС выразил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

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На завершившемся чемпионате мира россиянки завоевали семь из восьми золотых наград, уступив сборной Италии только в групповых упражнениях с пятью обручами. Турнир проходил в итальянском Пезаро.

«Хочется поздравить наших девочек. Несмотря на смену поколений, они являются лучшими, — сказал Жуков. — Мы привыкли к тому, что наша художественная гимнастика — лучшая в мире, спортсменки уходят, а команда по-прежнему выступает блестяще, резерв у сборной прекрасный. Поздравляю всю нашу сборную, тренеров команды и, конечно, ее бессменного руководителя Ирину Александровну Винер- Усманову».

Сборная России по итогам ЧМ-2017 заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1−0−0), третье — команда Японии (0−1−3).
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Кабаева: Гимнастки РФ сумели выиграть золото в последний день ЧМ в острейшей борьбе

Кабаева: Гимнастки РФ сумели выиграть золото в последний день ЧМ в острейшей борьбе

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике сумела выиграть золото чемпионата мира в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками в условиях острейшей конкуренции, а небольшой недочет в упражнениях с пятью обручами обошелся россиянкам очень дорого. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева.
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