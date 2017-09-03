Кабаева: Гимнастки РФ сумели выиграть золото в последний день ЧМ в острейшей борьбе

В заключительный день соревнований россиянки победили в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки стали вторыми.

«Я очень переживала за своих соотечественниц весь чемпионат и от всей души желала им удачи, — призналась Кабаева. — Я знаю, сколько трудов, пота, крови оставили девчонки на тренировках, чтобы быть первыми. Сегодняшняя победа была тоже очень важная».

«Наши девочки завершали программу чемпионата мира и выходили на упражнение с мячами и скакалками последними, — напомнила Кабаева. — Но я была уверена, что если они сделают все чисто, то будут первыми. Хотя конкуренция здесь очень острая, вся мировая спортивная гимнастика в групповых упражнениях очень серьезно развивается — Италия, Япония, Болгария тоже претендуют на лидерство. И очень здорово, что наша команда в заключительном виде выиграла».

Говоря про серебро в упражнениях с обручами Кабаева отметила: «Да, сегодня были небольшие помарки в выступлениях, но они очень дорого нам обошлись».

Сборная России по итогам ЧМ-2017 заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1−0−0), третье — команда Японии (0−1−3).