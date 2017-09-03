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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30883429/
3 сентября 2017, 17:59 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Кабаева: Гимнастки РФ сумели выиграть золото в последний день ЧМ в острейшей борьбе

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике сумела выиграть золото чемпионата мира в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками в условиях острейшей конкуренции, а небольшой недочет в упражнениях с пятью обручами обошелся россиянкам очень дорого. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева.

В заключительный день соревнований россиянки победили в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки стали вторыми.

«Я очень переживала за своих соотечественниц весь чемпионат и от всей души желала им удачи, — призналась Кабаева. — Я знаю, сколько трудов, пота, крови оставили девчонки на тренировках, чтобы быть первыми. Сегодняшняя победа была тоже очень важная».

«Наши девочки завершали программу чемпионата мира и выходили на упражнение с мячами и скакалками последними, — напомнила Кабаева. — Но я была уверена, что если они сделают все чисто, то будут первыми. Хотя конкуренция здесь очень острая, вся мировая спортивная гимнастика в групповых упражнениях очень серьезно развивается — Италия, Япония, Болгария тоже претендуют на лидерство. И очень здорово, что наша команда в заключительном виде выиграла».

Говоря про серебро в упражнениях с обручами Кабаева отметила: «Да, сегодня были небольшие помарки в выступлениях, но они очень дорого нам обошлись».

Сборная России по итогам ЧМ-2017 заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1−0−0), третье — команда Японии (0−1−3).
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