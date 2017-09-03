Золотая лихорадка: российские гимнастки взяли семь золотых медалей ЧМ-2017

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Сборная России в составе сестер Дины и Арины Авериных завоевала пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую награду в личных видах, а команда в групповых упражнениях (Анастасия Близнюк, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева и Мария Кравцова) одержала две победы из трех возможных.

С места в карьер.

Многих болельщиков волновал вопрос: смогут ли гимнастки Аверины справится с волнением на своем дебютном чемпионате мира? И сестры доказали, что их оглушительный успех на чемпионате Европы был не случаен, и они уже полностью освоились с ролью новых лидеров национальной команды. В первый же день соревнований россиянки задали такой темп, тягаться с которым конкуренткам было не по силам.

Сначала Дина Аверина стала лучшей в упражнении с обручем, всего на 0,1 балла опередив свою сестру, но в следующем же финале, упражнения с мячом, Арина взяла реванш, выиграв золотую медаль. При этом не проскользнуло даже тени обиды, а вовсе наоборот.

«Когда я выиграла обруч, я была счастлива, а вот когда с мячом заняла второе место, была еще более счастливой, потому что понимала: у сестры есть золотая медаль, и у меня есть. Думаю, что мы сегодня сделали все, что могли. Нам повезло, что мы друг друга так поддерживаем и всегда страхуем», — сказала Дина Аверина журналистам.

«Впервые в истории две сестренки на пьедестале, это было так красиво, — сказала журналистам олимпийская чемпионка Алина Кабаева, исполнявшая роль первого в истории посла чемпионата мира. — Это шикарно и здорово. Я сама не понимаю, где Арина, а где Дина. Показывают, то золото у Дины, то у Арины. Конечно, испытываю гордость. В первую очередь, за девчонок, за своего тренера Ирину Александровну Винер. Мы приходим и уходим, а она остается, воспитывает и тренирует сначала маленьких, а затем и больших звезд».

И вновь лучшие.

А вот следующий день получился не столь удачным, хотя вряд ли можно так сказать, когда россиянками вновь завоевано две золотых медали. Небольшую осечку допустила в финале упражнений с булавами Арина Аверина, подарившая серебряную медаль белоруске Екатерине Галкиной. При этом победа вновь досталась сестре Дине, а уже в следующем виде, упражнении с лентой, Арина полностью реабилитировалась, одержав четвертую для сборной России победу из четырех возможных.

«С булавами не допустила потерь, поймала неправильно, и меня наказали — сняли баллы за это, — рассказала Дина Аверина. — Предстоящее многоборье — это сложно морально и физически, но мы найдем в себе силы доказать, что Россия — лучшая. Сестра очень помогает, после выступления она хвалит, если есть какие-то ошибки, говорит сразу, чтобы исправить».

«Мы всегда ждем, что у нас будет только золото, но все-таки это спорт, это дело случая, это дети, в конце концов, которые впервые вышли на мировую арену, — заявила вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Татьяна Горбунова. — Но тот факт, что с первого раза они не допустили ошибок и выиграли все золото, это говорит о том, что это настоящие чемпионки! Такое счастье, что у нас их две, и есть по две медали».

«Они только недавно прошли чемпионат Европы, на них колоссальная ответственность. Но они росли, как говорится, “среди дубов”: смотрели, как готовятся к Олимпийским играм Яна (Кудрявцева) и Рита (Мамун), и очень много работали», — отметила Горбунова.

В решающий день соревнований сестрам Авериным вновь не было равных: россиянки дополнили копилку сборной России золотом и серебром в личном многоборье, а Дина Аверина стала абсолютной чемпионкой мира.

«Приятная усталость! Это таким трудом заработанные медали, — заявила Дина Аверина. — Я очень счастлива, были слезы радости, а когда Ариша еще меня встречала и мы обнялись, тогда начали вместе плакать от счастья (улыбается). Я очень счастлива! Во-первых, что все закончилось. Во-вторых, все так хорошо сложилось. Хочу сказать всем огромное спасибо, а сейчас, конечно, будем отдыхать (смеется). Это такой кайф был, что все закончилось!».

Без претензий.

Сборная России в групповых упражнениях приехала в Пезаро в наполовину обновленном составе: к олимпийским чемпионкам Близнюк, Татаревой и Толкачевой добавились молодые Кравцова, Полякова и Леванова, но и им удалось удержать высочайшую планку. В групповом многоборье россиянки одержали безоговорочную победу.

«Мы много-много трудимся, с удовольствием, вся команда и я в том числе, — отметила президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова. — Мы все очень любим художественную гимнастику, всегда хотим показать что-то новое, работаем, как рабы на галерах. Претензий сегодня нет, они все сделали правильно, были, как я говорю, «в потоке».

«Наши девочки — настоящие молодцы! — заявила “Р-Спорт” пятикратная чемпионка мира Амина Зарипова. — Поздравляю чемпионок с заслуженным золотом. Действительно ярко проявили себя в групповом многоборье и доказали, что по праву являются сильнейшими в мире с большим отрывом. За этим успехом стоит многолетняя кропотливая работа, которая и принесла плоды в виде золотых медалей».

Заключительный день турнира россиянки начали с серебра в упражнении с пятью обручами, уступив только хозяйкам турнира — итальянкам. В этот момент сразу вспомнились слова Амины Зариповой, произнесенные перед началом чемпионата мира: «Будет интересная борьба, выступать будут в Италии, а итальянки сейчас очень неплохи. Тем более, при своей публике, при своем зале. Это большая психологическая нагрузка на девочек».

В последнем виде, упражнении с тремя мячами и двумя скакалками, сборная России взяла убедительный реванш, на золотой ноте завершив чемпионат мира в Пезаро.