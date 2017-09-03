Российские гимнастки завоевали золото ЧМ в групповых упражнениях с мячами и скакалками

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в составе Анастасии Близнюк, Ксении Поляковой, Марии Кравцовой, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой стала второй на чемпионате мира в групповых упражнениях с пятью обручами. Соревнования проходят в итальянском Пезаро.