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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30883039/
3 сентября 2017, 16:43 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Российские гимнастки завоевали золото ЧМ в групповых упражнениях с мячами и скакалками

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в составе Анастасии Близнюк, Евгении Левановой, Марии Кравцовой, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой победила на чемпионате мира в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. Соревнования проходили в итальянском Пезаро.

Россиянки набрали 18,900 балла.

Это золото стало седьмым для российских гимнасток на прошедшем первенстве.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершился 3 сентября.
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Российские гимнастки завоевали серебро ЧМ в групповых упражнениях с пятью обручами

Российские гимнастки завоевали серебро ЧМ в групповых упражнениях с пятью обручами

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в составе Анастасии Близнюк, Ксении Поляковой, Марии Кравцовой, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой стала второй на чемпионате мира в групповых упражнениях с пятью обручами. Соревнования проходят в итальянском Пезаро.
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Российские гимнастки завоевали серебро ЧМ в групповых упражнениях с пятью обручами

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