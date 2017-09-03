Российские гимнастки завоевали золото ЧМ в групповых упражнениях с мячами и скакалками
ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в составе Анастасии Близнюк, Евгении Левановой, Марии Кравцовой, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой победила на чемпионате мира в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. Соревнования проходили в итальянском Пезаро.
Россиянки набрали 18,900 балла.
Это золото стало седьмым для российских гимнасток на прошедшем первенстве.
Чемпионат мира по художественной гимнастике завершился 3 сентября.
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