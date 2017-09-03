Российские гимнастки завоевали серебро ЧМ в групповых упражнениях с пятью обручами
ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в составе Анастасии Близнюк, Ксении Поляковой, Марии Кравцовой, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой стала второй на чемпионате мира в групповых упражнениях с пятью обручами. Соревнования проходят в итальянском Пезаро.
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Россиянки набрали 18,700 балла. Первое место заняли гимнастки из Италии, набравшие 18,900 балла. Третьими стали спортсменки из Японии (18,600).
Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.
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