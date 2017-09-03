Мутко: Гимнастки Аверины не появились случайно, это серьезный подход Винер-Усмановой
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Успешное выступление на чемпионате мира сестер Дины и Арины Авериных не является случайностью, у главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой серьезный подход, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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На проходящем в итальянском Пезаро чемпионате мира Дина Аверина завоевала золото в личном многоборье, в упражнениях с булавами и обручем, а также взяла серебро в упражнениях с лентой и мячом. Ее сестра Арина Аверина взяла золото в упражнениях с лентой и мячом, серебро — с обручем и в многоборье, бронзу — с булавами.
«В сборной по художественной гимнастике всегда было хорошее отношение, у Ирины Александровны
«Так что эти результаты с одной стороны ожидаемы, а с другой — заслуженные. Эти результаты замешаны на огромном труде, самоотдаче, творческих идеях, таланте девчонок. Поздравляем их, молодцы!» — продолжил
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