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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30882396/
3 сентября 2017, 14:32 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Мутко: Гимнастки Аверины не появились случайно, это серьезный подход Винер-Усмановой

МОСКВА, 3 сен — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Успешное выступление на чемпионате мира сестер Дины и Арины Авериных не является случайностью, у главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой серьезный подход, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr> </em>Успешное выступление на чемпионате мира сестер Дины и Арины <span class=error>Авериных</span> не является случайностью у главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины <nobr>Винер-Усмановой</nobr> серьезный подход заявил агентству Р-Спорт <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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На проходящем в итальянском Пезаро чемпионате мира Дина Аверина завоевала золото в личном многоборье, в упражнениях с булавами и обручем, а также взяла серебро в упражнениях с лентой и мячом. Ее сестра Арина Аверина взяла золото в упражнениях с лентой и мячом, серебро — с обручем и в многоборье, бронзу — с булавами.

«В сборной по художественной гимнастике всегда было хорошее отношение, у Ирины Александровны Винер-Усмановой серьезный подход, всегда длинная скамейка. Всегда большое количество девчонок в перспективе. Вот сейчас нет Маргариты Мамун, и вроде бы не было лидеров, а тут сестры Аверины. Но они появились не случайно. В целом у девчонок очень сильное выступление, как и у команды, которая тоже серьезно обновлена», — сказал Мутко по телефону.

«Так что эти результаты с одной стороны ожидаемы, а с другой — заслуженные. Эти результаты замешаны на огромном труде, самоотдаче, творческих идеях, таланте девчонок. Поздравляем их, молодцы!» — продолжил вице-премьер РФ.
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