Мутко: Гимнастки Аверины не появились случайно, это серьезный подход Винер-Усмановой

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На проходящем в итальянском Пезаро чемпионате мира Дина Аверина завоевала золото в личном многоборье, в упражнениях с булавами и обручем, а также взяла серебро в упражнениях с лентой и мячом. Ее сестра Арина Аверина взяла золото в упражнениях с лентой и мячом, серебро — с обручем и в многоборье, бронзу — с булавами.

«В сборной по художественной гимнастике всегда было хорошее отношение, у Ирины Александровны Винер-Усмановой серьезный подход, всегда длинная скамейка. Всегда большое количество девчонок в перспективе. Вот сейчас нет Маргариты Мамун, и вроде бы не было лидеров, а тут сестры Аверины. Но они появились не случайно. В целом у девчонок очень сильное выступление, как и у команды, которая тоже серьезно обновлена», — сказал Мутко по телефону.