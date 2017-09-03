Если в личном первенстве наши спортсменки «разгонялись» постепенно — выполняя по два отдельных вида в первые два дня, а на третий разыгрывая комплект медалей в многоборье, то у групповичек все оказалось наоборот. Девушки начали в субботу выступление с олимпийской дисциплины, оставив отдельные упражнения на заключительный день соревнований.

По окончании олимпийского цикла российская команда обновилась наполовину: в обойме остались олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, к ним присоединились Ксения Полякова, Мария Кравцова и Евгения Леванова. Сплав опыта и молодости получился ярким и интересным, спортсменки достаточно быстро сработались и к чемпионату мира выполняли свои программы просто безукоризненно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">WATCH LIVE: Part I of Group All-around competition at <a href="https://twitter.com/hashtag/Pesaro2017?src=hash">#Pesaro2017</a> begins at 3:30 p.m. Italian time (GMT+2). <a href="https://t.co/09H1Xum3fC">https://t.co/09H1Xum3fC</a></p>— FIG (@gymnastics) <a href="https://twitter.com/gymnastics/status/903958588397322241">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МЫ ВСЕГДА ХОТИМ ПОКАЗАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ

Программу с 3 мячами и двумя скакалками гимнастки исполняют в этом сезоне под музыку Балакирева «Исламей» в исполнении Валерия Гергиева и оркестра Санкт-Петербурга. Упражнение с 5 обручами поставлено на микс из двух итальянских мелодий — II Volo — Grande Amore и также Fabio Rovazzi — Andiamo A Comandare. Обе программы изобилуют сложными элементами — рисками и поддержками. И обе отточены до такой степени, что после того, как россиянки покинули ковер, ни у кого сомнений не осталось, что кто-то сумеет обойти команду старшего тренера Татьяны Сергаевой и главного тренера Ирины Винер-Усмановой. Секрет успеха, конечно, в огромном труде самих спортсменок и целой команды тренеров и других специалистов.

— Мы много-много трудимся, — рассказала Винер-Усманова. — С удовольствием, вся команда — и я в том числе. Мы все очень любим художественную гимнастику, всегда хотим показать что-то новое. Работаем, как рабы на галерах. Претензий сегодня нет, они все сделали правильно, были, как я говорю, «в потоке».

Упражнения российской команды — не просто красивая композиция, а целая история. Главный тренер рассказала, что увидели зрители «Адриатик-арены» на ковре этим вечером:

— Мы стараемся возродить в движении ту музыку, которую мы выбрали. Сначала в упражнении с пятью обручами мы рассказываем про большую любовь. Трое мужчин поют про любовь. А когда рэп начинается — девочка, которую они любят, зажигает на дискотеке в это время. Вот такая история получилась. На второе упражнение мы обязательно берем всегда русскую музыку, на этот раз это был Балакирев, «Исламей», они сегодня очень здорово сделали программу, которую последний раз я ставила еще Яне Батыршиной. С тех пор мы никогда не брали эту музыку, она очень сложная, но они сегодня здорово справились, по-умному, нет никаких претензий. Когда гимнастки с музыкой соединены, — а они сегодня это сделали, — публика все понимает. Искусство понимают всегда.

Предметы в упражнениях, кажется, летают в воздухе сами по себе. Но неизменно падают точно в руки спортсменок.

— Это действительно очень трудно — убедить моих любимых девочек, что надо бросать на пустое место. Пока предмет летит, другая спортсменка дойдет до этого места. Эта новая история, в которую трудно поверить, уже несколько поколений, начиная с Лондона. И все равно очень трудно дойти до этого. Но мы дошли. Мы всегда с детьми работаем в унисон. А если они что-то не понимают… Я всегда им очень-очень подробно объясняю. И потом они вынуждены все понять. А когда они уже это понимают и поют гимн на пьедестале — все, все вопросы кончены, они сегодня чемпионы, — отметила Винер-Усманова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">WATCH LIVE: Part 2 of Group All-around competition at <a href="https://twitter.com/hashtag/Pesaro2017?src=hash">#Pesaro2017</a> begins at 6:30 p.m. Italian time (GMT+2). <a href="https://t.co/wLVPuyo15G">https://t.co/wLVPuyo15G</a></p>— FIG (@gymnastics) <a href="https://twitter.com/gymnastics/status/904007263983214592">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

УЖЕ СОШЛИ С ПЬЕДЕСТАЛА

Молодые спортсменки, оказавшиеся впервые на соревнованиях такого уровня, немного смущались перед камерами, рассказывая о том, что чувствовали перед выходом на ковер. Самая опытная из команды — двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк — объяснила, что главное для команды — чувствовать себя единым целым.

— Изо дня в день мы очень много работаем, чтобы все было точно, правильно, — отметила гимнастка. — Сейчас мы счастливы, но мы уже сошли с пьедестала — завтра новый день, все нужно будет начинать с начала. Это наша система, ее придумала Ирина Александровна — все должно идти быстро, одно за другим. И мы должны все время быть в темпе, в потоке. Поэтому у нас получаются совсем другие упражнения, совсем другой уровень. Самое главное для нас войти в поток и выйти одним целым. И если вдруг одна выпадает, все сразу сыпется. Мы очень много работаем, чтобы ни судьи, ни зрители не видели никаких помарок, их не должно быть. Старались выполнить сегодня все на максимуме.

В воскресенье спортсменки покажут свои программы еще раз, разыграв два комплекта медалей — в упражнении с пятью обручами и в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками.

Елена СОБОЛЬ

из Пезаро.