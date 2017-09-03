Стопроцентная Россия. У наших девушек — еще одно золото Пезаро
Сборная России по художественной гимнастике в групповых упражнениях завоевала золото в многоборье и продолжила счет золотым медалям на чемпионате мира в итальянском Пезаро.
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Если в личном первенстве наши спортсменки «разгонялись» постепенно — выполняя по два отдельных вида в первые два дня, а на третий разыгрывая комплект медалей в многоборье, то у групповичек все оказалось наоборот. Девушки начали в субботу выступление с олимпийской дисциплины, оставив отдельные упражнения на заключительный день соревнований.
По окончании олимпийского цикла российская команда обновилась наполовину: в обойме остались олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, к ним присоединились Ксения Полякова, Мария Кравцова и Евгения Леванова. Сплав опыта и молодости получился ярким и интересным, спортсменки достаточно быстро сработались и к чемпионату мира выполняли свои программы просто безукоризненно.
МЫ ВСЕГДА ХОТИМ ПОКАЗАТЬ
Программу с 3 мячами и двумя скакалками гимнастки исполняют в этом сезоне под музыку Балакирева «Исламей» в исполнении Валерия Гергиева и оркестра
— Мы
Упражнения российской команды — не просто красивая композиция, а целая история. Главный тренер рассказала, что увидели зрители «Адриатик-арены» на ковре этим вечером:
— Мы стараемся возродить в движении ту музыку, которую мы выбрали. Сначала в упражнении с пятью обручами мы рассказываем про большую любовь. Трое мужчин поют про любовь. А когда рэп начинается — девочка, которую они любят, зажигает на дискотеке в это время. Вот такая история получилась. На второе упражнение мы обязательно берем всегда русскую музыку, на этот раз это был Балакирев, «Исламей», они сегодня очень здорово сделали программу, которую последний раз я ставила еще Яне Батыршиной. С тех пор мы никогда не брали эту музыку, она очень сложная, но они сегодня здорово справились,
Предметы в упражнениях, кажется, летают в воздухе сами по себе. Но неизменно падают точно в руки спортсменок.
— Это действительно очень трудно — убедить моих любимых девочек, что надо бросать на пустое место. Пока предмет летит, другая спортсменка дойдет до этого места. Эта новая история, в которую трудно поверить, уже несколько поколений, начиная с Лондона. И все равно очень трудно дойти до этого. Но мы дошли. Мы всегда с детьми работаем в унисон. А если они
УЖЕ СОШЛИ С ПЬЕДЕСТАЛА
Молодые спортсменки, оказавшиеся впервые на соревнованиях такого уровня, немного смущались перед камерами, рассказывая о том, что чувствовали перед выходом на ковер. Самая опытная из команды — двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк — объяснила, что главное для команды — чувствовать себя единым целым.
— Изо дня в день мы очень много работаем, чтобы все было точно, правильно, — отметила гимнастка. — Сейчас мы счастливы, но мы уже сошли с пьедестала — завтра новый день, все нужно будет начинать с начала. Это наша система, ее придумала Ирина Александровна — все должно идти быстро, одно за другим. И мы должны все время быть в темпе, в потоке. Поэтому у нас получаются совсем другие упражнения, совсем другой уровень. Самое главное для нас войти в поток и выйти одним целым. И если вдруг одна выпадает, все сразу сыпется. Мы очень много работаем, чтобы ни судьи, ни зрители не видели никаких помарок, их не должно быть. Старались выполнить сегодня все на максимуме.
В воскресенье спортсменки покажут свои программы еще раз, разыграв два комплекта медалей — в упражнении с пятью обручами и в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками.
Елена СОБОЛЬ
из Пезаро.
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