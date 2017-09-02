Винер-Усманова сравнила труд гимнасток на тренировках и на ЧМ с работой рабов на галерах

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Сборная России в составе Анастасии Близнюк, Евгении Левановой, Ксении Поляковой, Софьи Скоморох, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой в субботу завоевала золото чемпионата мира в многоборье. Всего в активе сборной России на турнире шесть золотых, четыре серебряные и одна бронзовая награды.

«Мы много-много трудимся, с удовольствием, вся команда и я в том числе — призналась Винер-Усманова. — Мы все очень любим художественную гимнастику, всегда хотим показать что-то новое, работаем, как рабы на галерах. Претензий сегодня нет, они все сделали правильно, были, как я говорю, «в потоке».