Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30879570/
2 сентября 2017, 23:42 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Винер-Усманова сравнила труд гимнасток на тренировках и на ЧМ с работой рабов на галерах

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Российские представительницы художественной гимнастики, пока не уступившие на чемпионате мира в итальянском Пезаро ни одного золота, вместе со своими тренерами трудятся на занятиях и соревнованиях, как рабы на галерах. Об этом сообщила журналистам главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Винер-Усманова сравнила труд гимнасток на тренировках и на ЧМ с работой рабов на галерах - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в составе Анастасии Близнюк, Евгении Левановой, Ксении Поляковой, Софьи Скоморох, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой в субботу завоевала золото чемпионата мира в многоборье. Всего в активе сборной России на турнире шесть золотых, четыре серебряные и одна бронзовая награды.

«Мы много-много трудимся, с удовольствием, вся команда и я в том числе — призналась Винер-Усманова. — Мы все очень любим художественную гимнастику, всегда хотим показать что-то новое, работаем, как рабы на галерах. Претензий сегодня нет, они все сделали правильно, были, как я говорю, «в потоке».

«Сначала рассказали про любовь в упражнениях с обручем, потом станцевали на дискотеке, — продолжила главный тренер. — А на второе упражнение мы берем всегда русскую музыку, на этот раз это был “Исламей” Балакирева. Музыка очень сложная, но они сегодня здорово справились, по-умному, нет никаких претензий».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в многоборье

Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в многоборье

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в составе Анастасии Близнюк, Евгении Левановой, Ксении Поляковой, Софьи Скоморох, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой завоевала золото чемпионата мира в многоборье. Соревнования проходят в итальянском Пезаро.
Еще 7 новостей  Все новости

Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Винер-Усманова сравнила труд гимнасток на тренировках и на ЧМ с работой рабов на галерах

Сборная России впервые с 1999 года не смогла выиграть золото на ЧМ по боксу

Теннисистка Касаткина обыграла Остапенко и вышла в 1/8 финала US Open