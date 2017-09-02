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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30879260/
2 сентября 2017, 22:22 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в многоборье

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в составе Анастасии Близнюк, Евгении Левановой, Ксении Поляковой, Софьи Скоморох, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой завоевала золото чемпионата мира в многоборье. Соревнования проходят в итальянском Пезаро.

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Россиянки заработали 37,700 балла по сумме двух упражнений.

Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете, завоевав шесть золотых, четыре серебряные и одну бронзовую награды.

Чемпионат мира завершится 3 сентября.
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Колобков: Успех сестер Авериных на ЧМ по художественной гимнастике закономерен

Колобков: Успех сестер Авериных на ЧМ по художественной гимнастике закономерен

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Успех сестер Дины и Арины Авериных на дебютном для них чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро закономерен. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
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