Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в многоборье

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Успех сестер Дины и Арины Авериных на дебютном для них чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро закономерен. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.