Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в многоборье
ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в составе Анастасии Близнюк, Евгении Левановой, Ксении Поляковой, Софьи Скоморох, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой завоевала золото чемпионата мира в многоборье. Соревнования проходят в итальянском Пезаро.
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Россиянки заработали 37,700 балла по сумме двух упражнений.
Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете, завоевав шесть золотых, четыре серебряные и одну бронзовую награды.
Чемпионат мира завершится 3 сентября.
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