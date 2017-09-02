Колобков: Подготовка сборной России по художественной гимнастике является эталонной
ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Система подготовки спортсменов для сборной России, выстроенная во Всероссийской федерации художественной гимнастики, является эталонной, с нее должны брать пример другие отечественные федерации. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.
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Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, она набрала 74,700 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (73,450), третьей стала израильтянка Линой Ашрам (70,025). Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и булавами, а Арина — в упражнениях с мячом и с лентой. Также Дина Аверина стала второй в упражнениях с мячом и с лентой, а Арина Аверина — второй в упражнениях с обручем и третьей в упражнениях с булавами.
В активе сборной России пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль.
«Этот успех стал возможен благодаря огромной работе, прежде всего, самих спортсменок, — считает Колобков. — Они с
«Ну и, конечно, же победы не было без Ирины Александровны
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