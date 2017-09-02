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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30878845/
2 сентября 2017, 20:53 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Колобков: Подготовка сборной России по художественной гимнастике является эталонной

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Система подготовки спортсменов для сборной России, выстроенная во Всероссийской федерации художественной гимнастики, является эталонной, с нее должны брать пример другие отечественные федерации. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

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Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, она набрала 74,700 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (73,450), третьей стала израильтянка Линой Ашрам (70,025). Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и булавами, а Арина — в упражнениях с мячом и с лентой. Также Дина Аверина стала второй в упражнениях с мячом и с лентой, а Арина Аверина — второй в упражнениях с обручем и третьей в упражнениях с булавами.

В активе сборной России пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль.

«Этот успех стал возможен благодаря огромной работе, прежде всего, самих спортсменок, — считает Колобков. — Они с четырех-пяти лет профессионально занимаются спортом, нельзя не отметить и тренеров. Считаю, что в их успехе значительная заслуга принадлежит наставникам, первому тренеру и тренеру сборной команды».

«Ну и, конечно, же победы не было без Ирины Александровны Винер-Усмановой, которая является одновременно президентом федерации и главным тренером национальной команды. В отечественной художественной гимнастике выстроено все — от воспитания молодой смены до постановки программ для членов сборной, и там нет мелочей. Мы видим четко выстроенную модель управления спортом, модель подготовки элитных спортсменов к главным стартам сезона. Мы должны на нее ориентироваться», — заключил глава спортивного ведомства.
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Колобков: Успех сестер Авериных на ЧМ по художественной гимнастике закономерен

Колобков: Успех сестер Авериных на ЧМ по художественной гимнастике закономерен

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Успех сестер Дины и Арины Авериных на дебютном для них чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро закономерен. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
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