Колобков: Подготовка сборной России по художественной гимнастике является эталонной

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Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, она набрала 74,700 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (73,450), третьей стала израильтянка Линой Ашрам (70,025). Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и булавами, а Арина — в упражнениях с мячом и с лентой. Также Дина Аверина стала второй в упражнениях с мячом и с лентой, а Арина Аверина — второй в упражнениях с обручем и третьей в упражнениях с булавами.

В активе сборной России пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль.

«Этот успех стал возможен благодаря огромной работе, прежде всего, самих спортсменок, — считает Колобков. — Они с четырех-пяти лет профессионально занимаются спортом, нельзя не отметить и тренеров. Считаю, что в их успехе значительная заслуга принадлежит наставникам, первому тренеру и тренеру сборной команды».