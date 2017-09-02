Колобков: Успех сестер Авериных на ЧМ по художественной гимнастике закономерен
ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Успех сестер Дины и Арины Авериных на дебютном для них чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро закономерен. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
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На счету Дины Авериной на чемпионате мира в Пезаро три золотые и две серебряные награды, Арина Аверина завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.
«Если давать оценку выступлению сестер Авериных в Пезаро, то нужно,
«Оценку выступления сестер Авериных должны давать прежде всего тренеры, но на мой взгляд, они выступили отлично, сумев справиться с огромной ответственностью. А главное, что они сумели понравиться публике. Поэтому успех их закономерен. Но впереди у них еще очень много работы, до Олимпиады осталось еще три года», — подчеркнул глава спортивного ведомства.
Колобков отметил, что приехал в Пезаро по приглашению президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины
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