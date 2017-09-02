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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30878771/
2 сентября 2017, 20:57 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Колобков: Успех сестер Авериных на ЧМ по художественной гимнастике закономерен

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Успех сестер Дины и Арины Авериных на дебютном для них чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро закономерен. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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На счету Дины Авериной на чемпионате мира в Пезаро три золотые и две серебряные награды, Арина Аверина завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

«Если давать оценку выступлению сестер Авериных в Пезаро, то нужно, во-первых, отметить, что это первый чемпионат после Олимпийских игр, — заметил Колобков — По сути, у нас поменялся весь состав в личных состязаниях. Для девчонок это первый старт на таком уровне. Да, у них позади уже этапы Кубка мира, но мировое первенство — это турнир совершенно другого масштаба, выступление на котором сопряжено с особой ответственностью».

«Оценку выступления сестер Авериных должны давать прежде всего тренеры, но на мой взгляд, они выступили отлично, сумев справиться с огромной ответственностью. А главное, что они сумели понравиться публике. Поэтому успех их закономерен. Но впереди у них еще очень много работы, до Олимпиады осталось еще три года», — подчеркнул глава спортивного ведомства.

Колобков отметил, что приехал в Пезаро по приглашению президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. «Ирина Александровна неделю назад пригласила меня на чемпионат мира, сказав, что команда очень хорошо готова. И я на один день прилетел сюда», — заметил министр спорта.
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ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Система подготовки спортсменов для сборной России, выстроенная во Всероссийской федерации художественной гимнастики, является эталонной, с нее должны брать пример другие отечественные федерации. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.
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