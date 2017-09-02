Колобков: Успех сестер Авериных на ЧМ по художественной гимнастике закономерен

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На счету Дины Авериной на чемпионате мира в Пезаро три золотые и две серебряные награды, Арина Аверина завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

«Если давать оценку выступлению сестер Авериных в Пезаро, то нужно, во-первых, отметить, что это первый чемпионат после Олимпийских игр, — заметил Колобков — По сути, у нас поменялся весь состав в личных состязаниях. Для девчонок это первый старт на таком уровне. Да, у них позади уже этапы Кубка мира, но мировое первенство — это турнир совершенно другого масштаба, выступление на котором сопряжено с особой ответственностью».

«Оценку выступления сестер Авериных должны давать прежде всего тренеры, но на мой взгляд, они выступили отлично, сумев справиться с огромной ответственностью. А главное, что они сумели понравиться публике. Поэтому успех их закономерен. Но впереди у них еще очень много работы, до Олимпиады осталось еще три года», — подчеркнул глава спортивного ведомства.