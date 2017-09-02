Белорус Андрей Лиховицкий выиграл этап КМ по спортивной гимнастике в Болгарии
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Лиховицкий выиграл этап Кубка мира категории Challenge по спортивной гимнастике в упражнении на коне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Для белорусского гимнаста выступление в Варне — первый старт в новом сезоне. В квалификации он показал третий результат, а в финале получил самые высокие баллы среди восьми атлетов — 14,600. Второе место занял француз Сирил Томмазон — 14,100, бронзовая награда в активе Якова Влахека из Хорватии — 13,900. Не оказалось в числе призеров в упражнении на коне титулованного украинца, олимпийского чемпиона Олега Верняева, который стал лишь пятым.
В финале вольных упражнений выступил также белорус Павел Булавский, который расположился на шестой строке итогового протокола — 13,650 балла. Победил в этом виде чилиец Томас Гонсалес — 14,700.
Соревнования этапа Кубка мира продолжатся 3 сентября. Белорусы Илья Яковлев и Павел Булавский примут участие в решающей стадии в опорном прыжке. На параллельных брусьях выступит Андрей Лиховицкий. Также он поборется за награды на перекладине.
Главным стартом сезона станет чемпионат мира по спортивной гимнастике, который с 2 по 8 октября примет канадский Монреаль.
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