Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30878508/
2 сентября 2017, 19:56 | Летние: Гимнастика | БЕЛТА

Белорус Андрей Лиховицкий выиграл этап КМ по спортивной гимнастике в Болгарии

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Лиховицкий выиграл этап Кубка мира категории Challenge по спортивной гимнастике в упражнении на коне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для белорусского гимнаста выступление в Варне — первый старт в новом сезоне. В квалификации он показал третий результат а в финале получил самые высокие баллы среди восьми атлетов — 14600. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Для белорусского гимнаста выступление в Варне — первый старт в новом сезоне. В квалификации он показал третий результат, а в финале получил самые высокие баллы среди восьми атлетов — 14,600. Второе место занял француз Сирил Томмазон — 14,100, бронзовая награда в активе Якова Влахека из Хорватии — 13,900. Не оказалось в числе призеров в упражнении на коне титулованного украинца, олимпийского чемпиона Олега Верняева, который стал лишь пятым.

В финале вольных упражнений выступил также белорус Павел Булавский, который расположился на шестой строке итогового протокола — 13,650 балла. Победил в этом виде чилиец Томас Гонсалес — 14,700.

Соревнования этапа Кубка мира продолжатся 3 сентября. Белорусы Илья Яковлев и Павел Булавский примут участие в решающей стадии в опорном прыжке. На параллельных брусьях выступит Андрей Лиховицкий. Также он поборется за награды на перекладине.

Главным стартом сезона станет чемпионат мира по спортивной гимнастике, который с 2 по 8 октября примет канадский Монреаль.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Instagram-подборка: Белорусские звезды на школьных линейках

Житель Молодечно нашел чужую кредитку и посчитал это подарком судьбы

В Лидском районе мужчина до смерти избил лежачего отца

Правительство освободило от должностей 6 замминистров