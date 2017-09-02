Маргарита Мамун не исключила, что может выступить на ЧМ-2018

Мамун после окончания олимпийского сезона приняла решение о приостановлении спортивной карьеры.

«Я еще не делала официального заявления о завершении спортивной карьеры, — сказала Мамун. — Я продолжаю оставаться членом сборной команды России. Ко мне также приезжают с утра антидопинговые агентства, а пока я просто восстанавливаю спину и еще не решила сама для себя, уйду или нет. Может быть, я еще выступлю на следующем мировом первенстве».