Маргарита Мамун не исключила, что может выступить на ЧМ-2018
ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун не исключила возможности участия в чемпионате мира 2018 года. Об этом Мамун сообщила журналистам.
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Мамун после окончания олимпийского сезона приняла решение о приостановлении спортивной карьеры.
«Я еще не делала официального заявления о завершении спортивной карьеры, — сказала Мамун. — Я продолжаю оставаться членом сборной команды России. Ко мне также приезжают с утра антидопинговые агентства, а пока я просто восстанавливаю спину и еще не решила сама для себя, уйду или нет. Может быть, я еще выступлю на следующем мировом первенстве».
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