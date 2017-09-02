Екатерина Галкина: Я счастлива!

Это было невероятно тяжело. В первую очередь, выдержать все, потому что… Не очень хочется это озвучивать (речь идет о судействе первого дня — прим. автора). До последнего была очень нервная обстановка: делаешь или не делаешь. Слава Богу, все сложилось. Я счастлива. Если честно, даже не верила, что у меня серебро.

Впервые приходилось выступать под таким психологическим давлением?

У меня в карьере было много сложных моментов. Также непросто было в 2015 году на чемпионате мира в Штутгарте, когда мы разыгрывали олимпийские лицензии. Сложилась такая ситуация, что я была во втором потоке и стоял вопрос, будет ли у Беларуси вторая лицензия или нет. Это было даже сложнее чем сейчас. Таких моментов немало, но это делает меня сильнее.

Как провела вечер перед соревнованиями, учитывая расстройство, вызванное необъективным судейством первого дня чемпионата мира?

Я была очень уставшая. Мы поздно приехали после соревнований, уже была полночь. Я просто легла спать, а утром — на тренировку.

Кому хочешь посвятить этот успех?

Конечно тренерам, всем, кто меня готовит к соревнованиям. Конечно, болельщикам: их очень много, я им очень благодарна, эта поддержка придает веры в собственные силы. Родным, друзьям, да и тем, кто в меня не верил — это тоже делает сильнее.

Казалось, на первое выступление с лентой ты вышла несколько скованной. Это отголоски первого дня?

Я немного страховалась, потому что сильно работали кондиционеры. Приходилось несколько перестраховываться во время бросков. После этого у меня оставался единственный шанс — хорошо выступить с булавами. Первой задачей было просто сделать это упражнение, а потом уже двигаться дальше. С первой задачей я справилась, а затем в финале — и со второй.

Остались силы на многоборье?

Завтра насыщенный день. Можно сказать, что все начинается сначала. Нужно выполнить четыре вида. Небольшой отдых и в бой с новыми силами.