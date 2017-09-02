Алина Кабаева готова приехать в Минск на открытие Центра художественной гимнастики

«Рада за тренеров и спортсменок, что в Минске появится центр, который поможет развитию вида спорта, а у белорусской команды появятся новые возможности в подготовке. Меня часто спрашивают о секрете успеха России в художественной гимнастике. У нас хорошие тренеры, гимнастки, но все начинается с регионов. В России 82 субъекта федерации и в 70 есть школы гимнастики государственного значения. Детей в секции приходит много. Прежде всего потому, что вид спорта популярен, россиянки — мировые лидеры в нем. Созданы великолепные условия для подготовки, к нам приезжают из Японии, Республики Корея, других стран. Россия делится своим опытом. В Беларуси есть своя хорошая школа под руководством Ирины Лепарской и девушки давно заслужили свой дом. С удовольствием приеду на открытие центра», — рассказала Алина Кабаева.

Строительство Центра художественной гимнастики завершится в 2018 году. Как отметил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец в ходе церемонии подписания контракта на проведение вторых Евроигр в Минске, сделать подарок гимнасткам планируется уже к Международном женскому дню 8 марта.