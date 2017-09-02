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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30875719/
2 сентября 2017, 11:43 | Летние: Гимнастика | БЕЛТА

Алина Кабаева готова приехать в Минск на открытие Центра художественной гимнастики

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира Алина Кабаева готова приехать в Минск на открытие Центра художественной гимнастики. Об этом прославленная чемпионка заявила пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики в ходе чемпионата мира в итальянском Пезаро, сообщает БЕЛТА.

Строительство Центра художественной гимнастики завершится в 2018 году. Как отметил председатель <span class=error>Мингорисполкома</span> Андрей <span class=error>Шорец</span> в ходе церемонии подписания контракта на проведение вторых <span class=error>Евроигр</span> в Минске сделать подарок гимнасткам планируется уже к Международном женскому дню 8 марта. Увеличить
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«Рада за тренеров и спортсменок, что в Минске появится центр, который поможет развитию вида спорта, а у белорусской команды появятся новые возможности в подготовке. Меня часто спрашивают о секрете успеха России в художественной гимнастике. У нас хорошие тренеры, гимнастки, но все начинается с регионов. В России 82 субъекта федерации и в 70 есть школы гимнастики государственного значения. Детей в секции приходит много. Прежде всего потому, что вид спорта популярен, россиянки — мировые лидеры в нем. Созданы великолепные условия для подготовки, к нам приезжают из Японии, Республики Корея, других стран. Россия делится своим опытом. В Беларуси есть своя хорошая школа под руководством Ирины Лепарской и девушки давно заслужили свой дом. С удовольствием приеду на открытие центра», — рассказала Алина Кабаева.

Строительство Центра художественной гимнастики завершится в 2018 году. Как отметил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец в ходе церемонии подписания контракта на проведение вторых Евроигр в Минске, сделать подарок гимнасткам планируется уже к Международном женскому дню 8 марта.

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2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гимнастки Екатерина Галкина и Алина Горносько не вошли в число призеров в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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