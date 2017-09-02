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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30875426/
2 сентября 2017, 11:28 | Летние: Гимнастика | БЕЛТА

Белорусские гимнастки не вошли в число призеров в индивидуальном многоборье на ЧМ в Италии

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гимнастки Екатерина Галкина и Алина Горносько не вошли в число призеров в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Екатерина Галкина после четырех видов программы (обруч, мяч, булавы, лента) расположилась на четвертой позиции — 69,000. Лидер белорусской команды вполне могла оказаться и на пьедестале почета, но у белоруски не получилось выступление с мячом.

Чемпионкой мира в индивидуальном многоборье, которое входит в олимпийскую программу, стала россиянка Дина Аверина — 74,700. Ее сестра Арина показала второй результат — 73,450. Бронзовую награду чемпионата завоевала Линой Ашрам из Израиля — 70,025 балла. Белоруска Алина Горносько в этом виде программы заняла 13-е место — 62,650.

В активе сборной Беларуси на турнире одна серебряная награда, которую завоевала Екатерина Галкина в упражнении с булавами.

Чемпионат мира по художественной гимнастике продолжится выступлением в групповых упражнениях. В составе белорусской команды выступят Анна Гайдукевич, Мария Котяк, Маргарита Овадинская, Анастасия Рыбакова, Анна Швайба и Арина Цицилина.

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