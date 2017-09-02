Гимнастка Дина Аверина сказала, что золото ЧМ досталось ей с большим трудом

Дина Аверина набрала 74,700 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (73,450). Третьей стала израильтянка Линой Ашрам (70,025).

«Сейчас я испытываю приятную усталость, — призналась спортсменка. — Это таким трудом заработанные медали. У меня были слезы радости, а когда Ариша меня встречала, и мы обнялись, тогда начали вместе плакать от счастья».

«Да, я очень счастлива. Во-первых, что все закончилось, во-вторых, все так хорошо сложилось. Хочу сказать всем огромное спасибо, а сейчас, конечно, будем отдыхать. Такой кайф, что все закончилось», — добавила она.

Во время последнего выступления у Дины едва не завязалась в воздухе лента. «Да, я это заметила, думала, как развязать этот бант. Все могло быть потеряно, как говорят тренеры, завязала бант — это конец. Когда я завершала поворот, сильно дернула лентой и поняла, что бантика нет», — продолжила спортсменка.