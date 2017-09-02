Гимнастки Аверины сообщили, что выступали на ЧМ с незалеченными травмами
ПЕЗАРО /Италия/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянки Дина и Арина Аверины, занявшие первое и второе места в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро, выступали на турнире с еще не до конца залеченными травмами. Об этом спортсменки сообщили журналистам.
Дина Аверина завоевала золотую медаль в личном многоборье, набрав 74,700 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (73,450), третье — израильтянка Линой Ашрам (70,025).
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По словам Дины Авериной, она получила повреждение еще весной и уже практически восстановилась. «У меня еще старая травма, перед чемпионатом Европы получила, и
Ранее в Пезаро Дина Аверина стала первой в упражнениях с обручем и булавами, Арина — в упражнениях с мячом и с лентой. Всего в активе сборной России пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль.
Сестры Аверины впервые выступают на мировом первенстве. Дина и Арина являются трехкратными чемпионками Европы 2017 года. Арина также завоевала четыре золота на Всемирных играх в 2017 году, Дина — одно золото.
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