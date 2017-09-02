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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30873759/
2 сентября 2017, 0:36 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Гимнастки Аверины сообщили, что выступали на ЧМ с незалеченными травмами

ПЕЗАРО /Италия/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянки Дина и Арина Аверины, занявшие первое и второе места в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро, выступали на турнире с еще не до конца залеченными травмами. Об этом спортсменки сообщили журналистам.

Дина Аверина завоевала золотую медаль в личном многоборье, набрав 74,700 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (73,450), третье — израильтянка Линой Ашрам (70,025).

В микст-зону к журналистам сестры Аверины вышли с повязками на ногах. «Эту травму я получила в Казани, перед Кубком мира буквально за неделю, даже наступать на нее не могла, — призналась Арина Аверина. — Но соревновательный адреналин заставил меня позабыть о болячках».

По словам Дины Авериной, она получила повреждение еще весной и уже практически восстановилась. «У меня еще старая травма, перед чемпионатом Европы получила, и из-за этого мы не полетели на Кубок мира в Софию. Но после Европы, спасибо Ирине Александровне [Винер-Усмановой], мы полетели в Германию с Сашей Солдатовой лечиться, и сейчас я этой повязкой уже просто страхуюсь», — сказала Дина Аверина.

Ранее в Пезаро Дина Аверина стала первой в упражнениях с обручем и булавами, Арина — в упражнениях с мячом и с лентой. Всего в активе сборной России пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль.

Сестры Аверины впервые выступают на мировом первенстве. Дина и Арина являются трехкратными чемпионками Европы 2017 года. Арина также завоевала четыре золота на Всемирных играх в 2017 году, Дина — одно золото.
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Новости Гимнастики

Гимнастка Дина Аверина сказала, что золото ЧМ досталось ей с большим трудом

Гимнастка Дина Аверина сказала, что золото ЧМ досталось ей с большим трудом

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира по художественной гимнастике в личном многоборье россиянка Дина Аверина призналась журналистам, что эта победа далась ей ценой большого труда.
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