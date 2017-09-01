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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30873597/
1 сентября 2017, 23:57 | Летние: Гимнастика | Спорт-Экспресс

Аверины оставили весь мир за спиной

Дина Аверина стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро. Ее сестра Арина в личном многоборье заняла второе место.

Дина <span class=error>Аверина</span> стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Увеличить
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Кульминацией личного турнира стала олимпийская дисциплина — многоборье. В третий день соревнований гимнастки заново показали все четыре свои программы, собрав полные трибуны «Адриатик-арены». В этот вечер переполненный стадион в небольшом итальянском городке гудел так, что слышно было всей округе — на ковре выступали лучшие из лучших. Но жарче всех приветствовали, пожалуй, итальянок как хозяек и россиянок — как абсолютно сильнейших.

Дебютантки мирового первенства Дина и Арина Аверины стали первой и второй в многоборье, собрав на двоих все пять золотых наград в личном первенстве, а в общей сложности завоевав в Италии уже десять медалей. Помимо пяти золотых, четыре серебряные и одну бронзовую.

НОВЫЕ ЛИДЕРЫ

К этому успеху сестры Аверины шли давно. В прошлом году спортсменки были готовы выступать на самом высоком уровне, что доказывали на соревнованиях «Гран-при» и Кубка мира, однако оставались в тени первых номеров, олимпийцев Яны Кудрявцевой и Маргариты Мамун. Однако после того как старшие подруги ушли из спорта, сестры-близняшки не спасовали и сумели прочно занять лидерские позиции. Так, что снова остаются недосягаемыми для соперниц и побеждают с большим отрывом.

После того, как судьи объявили оценки Дины Авериной за четвертое упражнение и стало понятно, что никто ее не обойдет, Арина встретила сестру, выбежав к ней в зону kiss and cry, и тепло обняла. Главный тренер Ирина Винер-Усманова также не могла скрыть улыбки — ее спортсменки отдали на ковре всех себя.

Борьба за третье место в многоборье развернулась между несколькими гимнастками, однако своего не упустила Линой Ашрам из Израиля, которая была третьей и в квалификации. Для израильской гимнастки эта награда — большой успех и хороший задел на будущее.

САМАЯ ЭЛЕГАНТНАЯ

Награждать победительниц вышла Алина Кабаева — официальный посол этого чемпионата мира. Она присутствовала на всех соревнованиях и тепло поздравила призеров многоборья, благодаря которым переполненная арена замерла под российский гимн, а сразу два триколора взвились под купол в их честь. После награждения олимпийская чемпионка вручила итальянке Милене Балдассарри награду своего имени — небольшую статуэтку в виде гимнастки. Специальный приз «Мисс элегантность» достался еще одной итальянке — Александре Аджирджикулезе.

Дина АВЕРИНА: МЫ СПРАВИЛИСЬ С ЗАДАЧЕЙ, МЫ — МОЛОДЦЫ.

Абсолютная чемпионка мира — о своих эмоциях после победы.

— Я счастлива, что все закончилось и что все хорошо сложилось. Хочу сказать всем огромное спасибо! Ирина Александровна Винер-Усманова поздравила меня и сказала, что мы справились с задачей, что мы молодцы, старались. Она счастлива и довольна. Когда узнала, что я первая, были даже слезы радости. Меня Арина встречала, мы обнялись и — все… Плакала от счастья, что все хорошо закончилось. ​..

Елена СОБОЛЬ из Пезаро.
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