Аверины оставили весь мир за спиной

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кульминацией личного турнира стала олимпийская дисциплина — многоборье. В третий день соревнований гимнастки заново показали все четыре свои программы, собрав полные трибуны «Адриатик-арены». В этот вечер переполненный стадион в небольшом итальянском городке гудел так, что слышно было всей округе — на ковре выступали лучшие из лучших. Но жарче всех приветствовали, пожалуй, итальянок как хозяек и россиянок — как абсолютно сильнейших.

Дебютантки мирового первенства Дина и Арина Аверины стали первой и второй в многоборье, собрав на двоих все пять золотых наград в личном первенстве, а в общей сложности завоевав в Италии уже десять медалей. Помимо пяти золотых, четыре серебряные и одну бронзовую.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="in" dir="ltr">Results - Individual AA at <a href="https://twitter.com/hashtag/Pesaro2017?src=hash">#Pesaro2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Rhythmic?src=hash">#Rhythmic</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Worlds?src=hash">#Worlds</a>:<br>GOLD: Dina Averina, RUS<br>SILVER: Arina Averina, RUS<br>BRONZE: Linoy Ashram, ISR <a href="https://t.co/ZpcWVvioej">pic.twitter.com/ZpcWVvioej</a></p>— FIG (@gymnastics) <a href="https://twitter.com/gymnastics/status/903695571747315716">1 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НОВЫЕ ЛИДЕРЫ

К этому успеху сестры Аверины шли давно. В прошлом году спортсменки были готовы выступать на самом высоком уровне, что доказывали на соревнованиях «Гран-при» и Кубка мира, однако оставались в тени первых номеров, олимпийцев Яны Кудрявцевой и Маргариты Мамун. Однако после того как старшие подруги ушли из спорта, сестры-близняшки не спасовали и сумели прочно занять лидерские позиции. Так, что снова остаются недосягаемыми для соперниц и побеждают с большим отрывом.

После того, как судьи объявили оценки Дины Авериной за четвертое упражнение и стало понятно, что никто ее не обойдет, Арина встретила сестру, выбежав к ней в зону kiss and cry, и тепло обняла. Главный тренер Ирина Винер-Усманова также не могла скрыть улыбки — ее спортсменки отдали на ковре всех себя.

Борьба за третье место в многоборье развернулась между несколькими гимнастками, однако своего не упустила Линой Ашрам из Израиля, которая была третьей и в квалификации. Для израильской гимнастки эта награда — большой успех и хороший задел на будущее.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Italy's Alexandra Agiurgiuculese has been selected as the winner of the Longines Prize for Elegance at the <a href="https://twitter.com/hashtag/Pesaro2017?src=hash">#Pesaro2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Rhythmic?src=hash">#Rhythmic</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Worlds?src=hash">#Worlds</a>. <a href="https://t.co/gF4ZQpebYj">pic.twitter.com/gF4ZQpebYj</a></p>— FIG (@gymnastics) <a href="https://twitter.com/gymnastics/status/903700171128803332">1 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

САМАЯ ЭЛЕГАНТНАЯ

Награждать победительниц вышла Алина Кабаева — официальный посол этого чемпионата мира. Она присутствовала на всех соревнованиях и тепло поздравила призеров многоборья, благодаря которым переполненная арена замерла под российский гимн, а сразу два триколора взвились под купол в их честь. После награждения олимпийская чемпионка вручила итальянке Милене Балдассарри награду своего имени — небольшую статуэтку в виде гимнастки. Специальный приз «Мисс элегантность» достался еще одной итальянке — Александре Аджирджикулезе.

Дина АВЕРИНА: МЫ СПРАВИЛИСЬ С ЗАДАЧЕЙ, МЫ — МОЛОДЦЫ.

Абсолютная чемпионка мира — о своих эмоциях после победы.

— Я счастлива, что все закончилось и что все хорошо сложилось. Хочу сказать всем огромное спасибо! Ирина Александровна Винер-Усманова поздравила меня и сказала, что мы справились с задачей, что мы молодцы, старались. Она счастлива и довольна. Когда узнала, что я первая, были даже слезы радости. Меня Арина встречала, мы обнялись и — все… Плакала от счастья, что все хорошо закончилось. ​..

Елена СОБОЛЬ из Пезаро.