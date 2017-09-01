Белоруска Екатерина Галкина завоевала серебряную награду ЧМ по художественной гимнастике

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Второе место минчанка заняла в упражнении с булавами. Ее выступление судьи оценили на 18,050 балла. Лучше белоруски свою композицию исполнила лишь россиянка Дина Аверина — 19,000. Бронзовым призером в этом виде стала Арина Аверина — 17,800. В финале упражнения с булавами выступила и еще одна белоруска Алина Горносько, которая заняла седьмое место — 15,550.

Не слишком удачно для белорусок сложилось выступление с лентой. В восьмерку сильнейших в этом дисциплине им пробиться не удалось.

Для Екатерины Галкиной серебряная медаль — первая индивидуальная награда на чемпионатах мира. В 2015 году в Штутгарте она стала второй в командном зачете турнира.

Мировой форум гимнасток продолжится 1 сентября выступлением в индивидуальном многоборье. Екатерина Галкина вышла в финальную часть с пятым результатом (67,650 балла), Алина Горносько — с десятым (64,950).