Художественная гимнастика. Екатерина Галкина завоевала серебро чемпионата мира в упражнении с булавами
В итальянском Пезаро продолжается 35-й чемпионат мира по художественной гимнастике.
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Белоруска Екатерина Галкина стала серебряной призеркой в упражнении с булавами. В финале она набрала 18,050 баллов. Лучший результат у россиянки Дины Авериной — 19,000. Еще одна наша грация — Алина Горнасько — заняла седьмое место (15,550 баллов).
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