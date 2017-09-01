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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30862386/
1 сентября 2017, 0:52 | Летние: Гимнастика | Прессбол

Художественная гимнастика. Екатерина Галкина завоевала серебро чемпионата мира в упражнении с булавами

В итальянском Пезаро продолжается 35-й чемпионат мира по художественной гимнастике.

В итальянском <span class=error>Пезаро</span> продолжается 35-й чемпионат мира по художественной гимнастике. Увеличить
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Белоруска Екатерина Галкина стала серебряной призеркой в упражнении с булавами. В финале она набрала 18,050 баллов. Лучший результат у россиянки Дины Авериной — 19,000. Еще одна наша грация — Алина Горнасько — заняла седьмое место (15,550 баллов).

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