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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30862255/
1 сентября 2017, 0:32 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Сестры Аверины вышли в финал личного многоборья на ЧМ по художественной гимнастике

ПЕЗАРО (Италия), 1 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Россиянки Дина и Арина Аверины квалифицировались в финал личного многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике с первым и вторым результатом.

<em><span class=error>ПЕЗАРО</span> (Италия) 1 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>.</em> Россиянки Дина и Арина <span class=error>Аверины</span> квалифицировались в финал личного многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике с первым и вторым результатом. Увеличить
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По итогам двух дней квалификации Дина Аверина набрала 74,775 балла, что стало первым результатом, а Арина Аверина — 73,550 балла (2-й результат). Финал в личном многоборье пройдет в Пезаро в пятницу.

Дина Аверина завоевала золотые медали чемпионата мира в итальянском Пезаро в упражнениях с булавами и обручем, а также серебро в упражнениях с лентой и с мячом. Арина Аверина взяла золото в упражнениях с лентой и с мячом, серебро в упражнении с обручем и бронзу — с булавами.
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