Сестры Аверины вышли в финал личного многоборья на ЧМ по художественной гимнастике

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По итогам двух дней квалификации Дина Аверина набрала 74,775 балла, что стало первым результатом, а Арина Аверина — 73,550 балла (2-й результат). Финал в личном многоборье пройдет в Пезаро в пятницу.

Дина Аверина завоевала золотые медали чемпионата мира в итальянском Пезаро в упражнениях с булавами и обручем, а также серебро в упражнениях с лентой и с мячом. Арина Аверина взяла золото в упражнениях с лентой и с мячом, серебро в упражнении с обручем и бронзу — с булавами.