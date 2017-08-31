Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентой

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Россиянка набрала 18,300 балла. Второе место заняла ее соотечественница и сестра Дина Аверина (17,200).

Это золото стало четвертым для сборной России на текущем чемпионате. Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и с булавами, а Арина Аверина — в упражнениях с мячом.