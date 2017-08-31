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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30861811/
31 августа 2017, 23:11 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентой

ПЕЗАРО /Италия/, 31 августа. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой. Турнир проходит в итальянском Пезаро.

<em><span class=error><span class=error>ПЕЗАРО</span></span> /Италия/ 31 августа. /ТАСС/. </em>Россиянка Арина <span class=error>Аверина</span> завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой. Турнир проходит в итальянском <span class=error><span class=error>Пезаро</span></span>. Увеличить
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Россиянка набрала 18,300 балла. Второе место заняла ее соотечественница и сестра Дина Аверина (17,200).

Это золото стало четвертым для сборной России на текущем чемпионате. Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и с булавами, а Арина Аверина — в упражнениях с мячом.
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Новости Гимнастики

Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с булавами

Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с булавами

ПЕЗАРО /Италия/, 31 августа. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Турнир проходит в итальянском Пезаро.
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Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с булавами

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