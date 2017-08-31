Гимнастки Дина и Арина Аверины вышли в финалы ЧМ в упражнениях с лентой и с булавами
ПЕЗАРО (Италия), 31 авг —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Россиянки Дина и Арина Аверины вышли в финалы в упражнениях с лентой и с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в итальянском Пезаро.
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Арина Аверина в квалификации упражнения с булавами набрала 18,875 балла, показав 2-й результат, а в упражнении с лентой ее результат составил 17,750 балла (2-е место). Дина Аверина набрала 19,200 балла в упражнении с булавами (1-е место) и 17,775 балла в упражнении с лентой (1-е место). Финальные соревнования в этих двух видах состоятся в четверг вечером и начнутся в 22:00 мск.
В среду Арина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с мячом и взяла серебро в упражнении с обручем. Дина Аверина победила в упражнении с обручем и стала второй в упражнении с мячом.
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