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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30860970/
31 августа 2017, 21:06 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Гимнастки Дина и Арина Аверины вышли в финалы ЧМ в упражнениях с лентой и с булавами

ПЕЗАРО (Италия), 31 авг — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Россиянки Дина и Арина Аверины вышли в финалы в упражнениях с лентой и с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в итальянском Пезаро.

<em><span class=error><span class=error>ПЕЗАРО</span></span> (Италия) 31 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. </em>Россиянки Дина и Арина <span class=error>Аверины</span> вышли в финалы в упражнениях с лентой и с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике который проходит в итальянском <span class=error><span class=error>Пезаро</span></span>. Увеличить
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Арина Аверина в квалификации упражнения с булавами набрала 18,875 балла, показав 2-й результат, а в упражнении с лентой ее результат составил 17,750 балла (2-е место). Дина Аверина набрала 19,200 балла в упражнении с булавами (1-е место) и 17,775 балла в упражнении с лентой (1-е место). Финальные соревнования в этих двух видах состоятся в четверг вечером и начнутся в 22:00 мск.

В среду Арина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с мячом и взяла серебро в упражнении с обручем. Дина Аверина победила в упражнении с обручем и стала второй в упражнении с мячом.
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