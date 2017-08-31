Алина Кабаева: Необходимо расширять географию художественной гимнастики

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— Что для вас означает статус посла чемпионата мира в Пезаро? Каковы будут ваши функции?

— В этом году будет проходить уже 35-й чемпионат мира по художественной гимнастике. Впервые соревнования такого уровня состоятся в Италии. И это правильно, потому что художественная гимнастика в Италии на подъеме. Итальянские гимнастки, особенно в групповых упражнениях, достигли очень хороших результатов. Кстати, на прошлом чемпионате мира в Штутгарте в медальном зачете сборная Италии заняла второе место.

Моя главная задача в качестве посла — это популяризация и продвижение художественной гимнастики на международном уровне. Статус посла предполагает участие во всех публичных мероприятиях чемпионата мира: в награждениях, пресс-конференциях, официальных встречах и так далее.

Я с большой благодарностью и энтузиазмом отнеслась к предложению Международной федерации гимнастики (FIG). Прежде всего потому, что выбор на должность посла российской гимнастки — это признание заслуг нашей страны в развитии данного вида спорта. Россия не только родина художественной гимнастики, она вложила огромный труд в развитие этого вида спорта и подняла его до уровня олимпийского.

Я очень люблю свой вид спорта и вижу, что у него большие перспективы в будущем — и для развития детско-юношеского спорта, и для развития массового спорта. Если мне удастся донести это для более широкой аудитории на чемпионате мира, я буду счастлива.

— Не хотели бы учредить для этого турнира свой приз, как это происходит на соревнованиях в Москве?

— Да, у меня есть свой специальный приз, который я хотела бы вручить тем гимнасткам, чьи выступления мне особенно запомнятся. Я с удовольствием вручаю такие награды, и мне кажется, что это очень важно. Ведь медалей мало, а талантливых спортсменок необычайно много. Их давно уже отделяют друг от друга не баллы, а десятые и сотые доли баллов. Лично мне хотелось бы наградить всех гимнасток, участвующих в чемпионате мира. Они этого заслуживают.

— Художественная гимнастика расширяет свою географию — на чемпионате мира представлены экзотические страны, у которых пока нет традиций в виде спорта. Это плюс для гимнастики или потенциальная опасность для нашей команды?

— Расширение географии стран, где начинают развивать художественную гимнастику, — это не просто плюс, это необходимость. Чем больше стран будут развивать у себя художественную гимнастику, тем лучше и интереснее будут проходить соревнования, тем более высокого уровня достигнет этот вид спорта. Много лет Россия является бесспорным лидером художественной гимнастики. Мы, конечно, этому рады, это наше богатство, наше достояние, но мы не ведем себя как скупой рыцарь — все эти годы мы пытаемся помогать тем странам, которые хотят развивать этот вид спорта. Наши тренеры работают во многих странах мира, готовят спортсменок для национальных сборных. Мы делимся опытом, приглашаем к себе, проводим встречи. И при этом никаких опасений по поводу конкурентов не имеем.

— Как считаете, с учетом смены поколений, какие страны попробуют составить конкуренцию России и будут бороться за награды чемпионата мира?

— Честно говоря, я не очень люблю делать прогнозы, поэтому давайте дождемся чемпионата мира и посмотрим на конкурентов вживую. Кто бы ни были наши конкуренты, мы пожелаем им удачи и, конечно же, постараемся их победить.

— Художественная гимнастика после Олимпиады переживает смену поколений. Чего ждете от наших новых лидеров — Дины и Арины Авериных?

— Дина и Арина — две замечательные сестренки-гимнастки, очень талантливые и очень целеустремленные. Я всегда с большим интересом и удовольствием смотрю на их выступления, в этом году приглашала их на свой благотворительный фестиваль «Алина». Сестренки не только талантливы, но и большие труженицы. Долгое время они находились как бы в тени своих знаменитых предшественниц, и вот сейчас судьба дарит им шанс показать свое мастерство теперь уже на чемпионате мира в Пезаро. Кстати, Пезаро — для них знакомый город, в апреле они выступали здесь на Кубке мира. С большим успехом показали свою программу. От всей души желаю сестренкам удачи на предстоящем чемпионате мира, буду болеть за них и надеяться на победу.

— Тот факт, что Диана и Арина Аверины являются сестрами, — это плюс или минус для нашей команды в плане конкуренции в сборной и психологического климата в коллективе?

— Мне кажется, для команды родственные связи между спортсменками какого-то особого значения не имеют. У нас очень дружная сборная, так сложилось с самого начала. Плюсы и минусы нашей команды заключаются в степени ее подготовленности к мировому первенству. Дина и Арина в числе лидеров не по факту родства, а по своим спортивным результатам. Честно заработанным, без всяких поблажек. Конечно, близнецы в спорте — это не совсем обычное явление, но никаких бонусов за это не положено.

— В этом году со сменой правил отменили карточки, и теперь судьи оценивают то, что видят на ковре. Насколько от этого нововведения выиграл вид спорта?

— Изменения и в правилах художественной гимнастики произошли очень серьезные, они обоснованы и давно назрели. Нисколько не сомневаюсь, что это станет импульсом для дальнейшего развития художественной гимнастики, и, как вид спорта, гимнастика от этого только выиграет. Что касается изменений в системе судейских оценок, то они ведь только начали обкатываться. 2017 год — это первый год нового олимпийского цикла, я думаю, с оценками надо подождать.

— Сразу две композиции из четырех девочки могут делать под музыку со словами. Как вы к этому относитесь?

— Положительно. Чем разнообразнее музыкальный материал, тем больше возможностей у гимнасток для творчества, для создания ярких, выразительных композиций.

— Есть ли какая-то программа из прошлого, которую вам особенно хотелось бы увидеть в исполнении современной гимнастки?

— Я очень люблю «Кармен» и всегда с интересом смотрю на новые интерпретации этой темы в выступлениях других гимнасток. Но если честно, то самое большое удовольствие получаю просто от хорошо подготовленной композиции. Независимо от того, использовалась ли эта музыка раньше или нет.

— Александра Солдатова в этом году взяла «Умирающего лебедя» Юлии Барсуковой, которого никто не исполнял 16 лет. Александра, к сожалению, не поехала на чемпионат мира, но как вы оцените ее перспективы после восстановления от травмы, с учетом того что она в команде самая опытная на данный момент?

— Саша — очень талантливая гимнастка, мне очень нравится, как она выступает. Сашины перспективы зависят от нее самой, поэтому я от всей души желаю ей восстановить свое здоровье и приступить к тренировкам. Очень надеюсь увидеть ее на ближайших соревнованиях.

— В гимнастике есть элементы, названные вашим именем, которые появились после того, как вы их исполнили впервые. Почему сейчас не появляются новые?

— Ну я в этом точно не виновата (улыбается). Создание новых элементов нельзя запланировать, это процесс творческий. Если не появляются, значит, пока время не пришло.

— Вам нравится то, как развиваются групповые упражнения?

— Конечно, это очень динамично развивающаяся часть художественной гимнастики. Композиции групповичек необычайно сложны и в то же время очень красивы. Мне кажется, в группе иногда работать труднее, чем выступать индивидуально. Все гимнастки должны абсолютно чувствовать друг друга, должны отрешиться от себя лично и стать одним целым. Это совсем непросто сделать. Я с большим уважением отношусь к труду гимнасток, участвующих в групповом многоборье, у них по-настоящему развит командный дух, и это позволяет достигать очень высоких результатов.

— Как вы относитесь к развитию мужской художественной гимнастики? Есть ли у этого направления перспективы включения в олимпийскую программу?

— В 2009 году FIG официально объявила художественную гимнастику женским видом спорта. Несмотря на свое официальное непризнание, мужская художественная гимнастика есть, развивается, и, возможно, со временем ее статус поменяется. Считается, что в мужской ритмической (художественной) гимнастике есть два направления: испанское и японское. Мне ближе японский стиль — мужественный, с элементами акробатики и восточных единоборств. В России есть спортсмены, которые занимаются мужской ритмической гимнастикой, например, гимнаст Александр Буклов. Его тренировал специалист из Японии, после чего Александр стал трехкратным чемпионом мира в этом виде спорта. Так что, если официально будет заявлен такой вид спорта, — мы готовы! У нас уже и чемпионы есть.