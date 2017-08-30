Как будет жить художественная гимнастика по новым правилам?

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— В этом году изменились правила, и теперь спортсменка на ковре может показывать все, что угодно, и это будет засчитываться. А раньше судьи оценивали только то, что было записано в карточке и исполнено на ковре.

— В принципе это интересно, у гимнасток появляется простор для креатива. И для тех спортсменок, которые умеют по ходу что-то менять, это очень здорово. Как правило работает, как раз и посмотрим на этом чемпионате мира. В любом случае что-то придется дорабатывать, но мы должны увидеть, как все работает в большом потоке лучших мировых гимнасток, услышать какие-то пожелания от федераций и самих спортсменок. У меня в Пезаро будет проходить совещание со спортсменками, я каждую попросила, чтобы девочки написали свои предложения — что им не нравится или что можно улучшить. Мы обязательно должны услышать голоса гимнасток. Хотя я понимаю, что девчонки в этом смысле уникальные спортсменки — подстроятся под любые правила.

— На чемпионате Европы в связи с новыми правилами не было никаких проблем с судейством?

— Вы знаете, никогда не бывает такого, чтобы все были довольны. На тот момент еще не все были готовы к изменениям на 100 процентов, поэтому, может, где-то и оценки скакали, и какие-то неожиданности были для публики и для тренеров. Все привыкли к старым правилам, а теперь все немного по-новому. И каждая гимнастка, выходя на ковер, начинает все с нуля: сделала — получи, не сделала — извини. И в спорте это хорошо.

ЗВЕЗДЫ НА БЕРЕГУ АДРИАТИЧЕСКОГО МОРЯ

— Пезаро — город не новый для гимнасток, а вот чемпионат мира страна получила впервые.

— Пезаро принимал 9 Кубков мира, был чемпионат Европы в Турине — опыта проведения стартов у итальянцев хватает. Наконец-то здесь проходит чемпионат мира, я очень рада. Мне кажется, гимнасткам здесь должно понравиться — хорошая публика, которая действительно любит каждую выходящую на ковер спортсменку. Это очень важно, потому что легко болеть за фаворитов, а поддержать всех остальных — надо уметь. Турнир долгожданный и для организаторов, и для девчонок — мне кажется, многие гимнастки любят Италию, Пезаро — и я в том числе! Мне нравится арена, публика, мне нравится, что ты живешь с видом на море — это забирает негативные эмоции, ты восстанавливаешься быстрее. Словом, много плюсиков в том, что чемпионат мира — здесь.

— Лидеры сменились после Олимпиады практически во всех командах. Какие ожидания от турнира в спортивном плане?

— Это и интересно, потому что каждый сменившийся лидер должен доказать, что он — номер один в своей команде, что он продолжит традиции своей страны. Для многих это двойная ответственность, особенно для дебютанток чемпионата мира. Осознавать, что ты впервые выступаешь на чемпионате мира и представляешь свою страну — очень нелегко! И я представляю, насколько девочкам будет все это даваться тяжело — особенно первый выход, Но, думаю, к многоборью 1 сентября все уже будут в нормальном состоянии.

— Если говорить о фамилиях, от кого ждем успехов, кто будет лидером?

— Сестры Аверины, болгарки Владинова и Тасева, белоруски Галкина и Горносько. Также Саломэ Пажава из Грузии, возвращения которой многие ждали, украинки Дьяченко и Мазур, из у финских девчонок достаточно интересные программы. В целом уровень девчонок, которые раньше отставали, очень вырос — хочется перечислить абсолютно всех. Думаю, что 24 сильнейших действительно будут таковыми.

— Публика будет скучать по Маргарите Мамун, Яне Кудрявцевой, Анне Ризатдиновой и Мелитине Станюте?

— Конечно. В первый год после Игр мне всегда немного жаль новое поколение, потому что их будут сравнивать с предыдущим, говорить: «Ох, а там были шедевры». Через пару лет про это поколение будут говорить так же, но вот этот переходный год всегда «скучающий» по тому, что было. Но, думаю, некоторых лидеров прошлого четырехлетия мы все же увидим на трибунах, насколько я знаю, девчонки собирались прилететь.

ГАЛКИНА ДОЛЖНА БЫТЬ СОБОЙ

— Завершившая карьеру после Олимпиады Станюта приедет в Пезаро?

— Нет, у Мелиты прилететь не получится. Она сейчас дает мастер-классы по миру, ее очень много приглашают. Она также делает свою программу на белорусском телевидении про здоровый образ жизни — что-то наподобие того, что когда-то делала Ляйсан Утяшева.

— Решение завершить карьеру далось ей легко?

— Думаю, никому не дается легко решение завершить карьеру. Потому что это половина осознанной жизни, это всегда сложно. Еще сложнее, когда заканчиваешь не с тем, чем хотел бы. Но, думаю, что это тоже определенно учит жизни.

— После того, как Станюта ушла из команды, вы переключились на работу с Екатериной Галкиной?

— Я работаю со всей белорусской сборной, и с Катей, и с Машей Трубач, и с Анной Божко. И Алина Горносько с нами тренируется перед основными стартами. Мы работаем одной командой, но, конечно, теснее всего — с Катей Галкиной.

— Она готова морально выйти — не за спиной Станюты — а первым номером?

— Думаю, что да. Шаг за шагом она должна это понимать, чувствовать. В любом случае для меня будет важнее, чтобы она вышла Катей Галкиной — не думая, за чьей спиной она была до этого и кто за спиной у нее сейчас. Просто пусть она будет собой со своим художественным стилем, который очень нравится публике.

Елена СОБОЛЬ

из Пезаро.