Как будет жить художественная гимнастика по новым правилам?
В среду в итальянском Пезаро стартовал чемпионат мира по художественной гимнастике. Бронзовый призер Игр-2012 в Лондоне, глава комиссии атлетов Международной федерации художественной гимнастики (FIG) и старший тренер сборной Белоруссии Любовь ЧЕРКАШИНА рассказала «СЭ» о том, как прижились новые правила, вступившие в силу в этом году.
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Видимо, что-то случилось...
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— В этом году изменились правила, и теперь спортсменка на ковре может показывать все, что угодно, и это будет засчитываться. А раньше судьи оценивали только то, что было записано в карточке и исполнено на ковре.
— В принципе это интересно, у гимнасток появляется простор для креатива. И для тех спортсменок, которые умеют по ходу
— На чемпионате Европы в связи с новыми правилами не было никаких проблем с судейством?
— Вы знаете, никогда не бывает такого, чтобы все были довольны. На тот момент еще не все были готовы к изменениям на 100 процентов, поэтому, может,
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— Пезаро — город не новый для гимнасток, а вот чемпионат мира страна получила впервые.
— Пезаро принимал 9 Кубков мира, был чемпионат Европы в Турине — опыта проведения стартов у итальянцев хватает.
— Лидеры сменились после Олимпиады практически во всех командах. Какие ожидания от турнира в спортивном плане?
— Это и интересно, потому что каждый сменившийся лидер должен доказать, что он — номер один в своей команде, что он продолжит традиции своей страны. Для многих это двойная ответственность, особенно для дебютанток чемпионата мира. Осознавать, что ты впервые выступаешь на чемпионате мира и представляешь свою страну — очень нелегко! И я представляю, насколько девочкам будет все это даваться тяжело — особенно первый выход, Но, думаю, к многоборью 1 сентября все уже будут в нормальном состоянии.
— Если говорить о фамилиях, от кого ждем успехов, кто будет лидером?
— Сестры Аверины, болгарки Владинова и Тасева, белоруски Галкина и Горносько. Также Саломэ Пажава из Грузии, возвращения которой многие ждали, украинки Дьяченко и Мазур, из у финских девчонок достаточно интересные программы. В целом уровень девчонок, которые раньше отставали, очень вырос — хочется перечислить абсолютно всех. Думаю, что 24 сильнейших действительно будут таковыми.
— Публика будет скучать по Маргарите Мамун, Яне Кудрявцевой, Анне Ризатдиновой и Мелитине Станюте?
— Конечно. В первый год после Игр мне всегда немного жаль новое поколение, потому что их будут сравнивать с предыдущим, говорить: «Ох, а там были шедевры». Через пару лет про это поколение будут говорить так же, но вот этот переходный год всегда «скучающий» по тому, что было. Но, думаю, некоторых лидеров прошлого четырехлетия мы все же увидим на трибунах, насколько я знаю, девчонки собирались прилететь.
ГАЛКИНА ДОЛЖНА БЫТЬ СОБОЙ
— Завершившая карьеру после Олимпиады Станюта приедет в Пезаро?
— Нет, у Мелиты прилететь не получится. Она сейчас дает
— Решение завершить карьеру далось ей легко?
— Думаю, никому не дается легко решение завершить карьеру. Потому что это половина осознанной жизни, это всегда сложно. Еще сложнее, когда заканчиваешь не с тем, чем хотел бы. Но, думаю, что это тоже определенно учит жизни.
— После того, как Станюта ушла из команды, вы переключились на работу с Екатериной Галкиной?
— Я работаю со всей белорусской сборной, и с Катей, и с Машей Трубач, и с Анной Божко. И Алина Горносько с нами тренируется перед основными стартами. Мы работаем одной командой, но, конечно, теснее всего — с Катей Галкиной.
— Она готова морально выйти — не за спиной Станюты — а первым номером?
— Думаю, что да. Шаг за шагом она должна это понимать, чувствовать. В любом случае для меня будет важнее, чтобы она вышла Катей Галкиной — не думая, за чьей спиной она была до этого и кто за спиной у нее сейчас. Просто пусть она будет собой со своим художественным стилем, который очень нравится публике.
Елена СОБОЛЬ
из Пезаро.
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