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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30848941/
30 августа 2017, 23:27 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с мячом

ПЕЗАРО /Италия/, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Турнир проходит в итальянском Пезаро.

Аверина заработала 18,950 балла. Второе место заняла ее соотечественница и сестра Дина Аверина (18,700). Третьей стала болгарка Невьяна Владинова (17,950).

Ранее в среду Дина Аверина победила в упражнениях с обручем, а Арина Аверина завоевала серебро в данной дисциплине.

19-летние сестры-близнецы Аверины впервые выступают на мировом первенстве. Они являются трехкратными чемпионками Европы.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.
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Новости Гимнастики

Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем

Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем

ПЕЗАРО /Италия/, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем. Турнир проходит в итальянском Пезаро.
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Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с мячом

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