Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30848718/
30 августа 2017, 22:44 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем

ПЕЗАРО /Италия/, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем. Турнир проходит в итальянском Пезаро.

Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Аверина заработала 19,100 балла. Второе место заняла ее соотечественница и сестра Арина Аверина (19,000). Третьей стала японка Кахо Минагава (17,700).

19-летние сестры-близнецы Аверины впервые выступают на мировом первенстве. Они являются трехкратными чемпионками Европы.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с мячом

Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с мячом

ПЕЗАРО /Италия/, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Турнир проходит в итальянском Пезаро.
Еще 7 новостей  Все новости

Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с мячом

Южный вышел во второй круг US Open, где встретится с Федерером

Мутко: никаких вопросов по выплатам призерам ЧМ по легкой атлетике быть не может

Матч второго круга РФПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 26 ноября