Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем
ПЕЗАРО /Италия/, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем. Турнир проходит в итальянском Пезаро.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Аверина заработала 19,100 балла. Второе место заняла ее соотечественница и сестра Арина Аверина (19,000). Третьей стала японка Кахо Минагава (17,700).
19-летние
Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter