Как Италия принимает чемпионат мира

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Жара в дни чемпионата мира по художественной гимнастике в Пезаро стоит не только на улице — несмотря на комфортную температуру, местные болельщики накаляют обстановку в зале до предела. Удивительно, но внимание зрителей привлекли даже утренние квалификации, которые начались в 10 утра по местному времени в самую что ни на есть рабочую среду.

Традиционно на главный старт приехала большая группа поддержки из России, занявшая целый сектор на арене. Флаги, футболки в цвет триколора и аквагрим на лицах — неизменные атрибуты. Подготовили болельщики и плакаты в поддержку российских гимнасток — сестер-близняшек Дины и Арины Авериных.

Изюминкой квалификации стало появление на трибуне серебряного призера Олимпиады в Рио и неизменной чемпионки мира трех последних лет в многоборье Яны Кудрявцевой. Едва возникала пауза между потоками, ее тут же окружали нетерпеливые болельщицы, жаждущие сделать фотографию или получить заветный автограф. Многие из девочек специально заводят отдельные тетрадки, где собирают автографы любимых гимнасток. Едва в зале объявляют выступление следующей участницы, как толпа рассаживается на свои места, терпеливо ожидая своего следующего шанса прикоснуться к звезде.

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Но как только на ковре появляются Дина или Арина Аверины, российский сектор становится самым громким на «Адриатик-арене» — так горячо поддерживают наших молодых спортсменок.

Хорошо подготовились и болельщики других стран — в зале можно увидеть много разных флагов. Вот болгарские болельщицы с плакатом в поддержку Невианы Владиновой и национальным флагом. Вот — кусочек «японской трибуны», откуда доносятся слова поддержки своей гимнастке. К церемонии открытия и первым финалам свободных мест становилось все меньше. Именно поэтому любят выступать в Италии и сами гимнастки — публика здесь любит и понимает этот вид спорта.

— Пезаро принимал 9 Кубков мира, был чемпионат Европы в Турине — опыта проведения стартов у итальянцев хватает, — рассказывает бронзовый призер Олимпиады-2012 и глава комиссии атлетов FIG Любовь Черкашина. — Наконец-то здесь проходит чемпионат мира, я очень рада. И, мне кажется, для гимнасток это будет очень круто — здесь хорошая публика. Они действительно любят каждую выходящую на ковер спортсменку. Это очень важно, потому что легко болеть за фаворитов, а поддержать всех остальных — надо уметь. Турнир долгожданный и для организаторов, и для девчонок — мне кажется, многие гимнастки любят Италию, Пезаро — и я в том числе! Мне нравится арена, публика, мне нравится, что ты живешь с видом на море — это забирает негативные эмоции, ты восстанавливаешься быстрее. Много плюсиков в том, что чемпионат мира — здесь.

А еще в Пезаро море под боком и прекрасная погода в августе. Но насладиться ей спортсменкам удастся только после окончания турнира.

Елена СОБОЛЬ из Пезаро