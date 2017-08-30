Как Италия принимает чемпионат мира
В Италии стартовал чемпионат мира по художественной гимнастике. Южная страна тепло приняла лучших гимнасток планеты, которые выявят на этой неделе сильнейших и разыграют восемь комплектов наград.
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Жара в дни чемпионата мира по художественной гимнастике в Пезаро стоит не только на улице — несмотря на комфортную температуру, местные болельщики накаляют обстановку в зале до предела. Удивительно, но внимание зрителей привлекли даже утренние квалификации, которые начались в 10 утра по местному времени в самую что ни на есть рабочую среду.
Традиционно на главный старт приехала большая группа поддержки из России, занявшая целый сектор на арене. Флаги, футболки в цвет триколора и аквагрим на лицах — неизменные атрибуты. Подготовили болельщики и плакаты в поддержку российских гимнасток —
Изюминкой квалификации стало появление на трибуне серебряного призера Олимпиады в Рио и неизменной чемпионки мира трех последних лет в многоборье Яны Кудрявцевой. Едва возникала пауза между потоками, ее тут же окружали нетерпеливые болельщицы, жаждущие сделать фотографию или получить заветный автограф. Многие из девочек специально заводят отдельные тетрадки, где собирают автографы любимых гимнасток. Едва в зале объявляют выступление следующей участницы, как толпа рассаживается на свои места, терпеливо ожидая своего следующего шанса прикоснуться к звезде.
Но как только на ковре появляются Дина или Арина Аверины, российский сектор становится самым громким на «Адриатик-арене» — так горячо поддерживают наших молодых спортсменок.
Хорошо подготовились и болельщики других стран — в зале можно увидеть много разных флагов. Вот болгарские болельщицы с плакатом в поддержку Невианы Владиновой и национальным флагом. Вот — кусочек «японской трибуны», откуда доносятся слова поддержки своей гимнастке. К церемонии открытия и первым финалам свободных мест становилось все меньше. Именно поэтому любят выступать в Италии и сами гимнастки — публика здесь любит и понимает этот вид спорта.
— Пезаро принимал 9 Кубков мира, был чемпионат Европы в Турине — опыта проведения стартов у итальянцев хватает, — рассказывает бронзовый призер Олимпиады-2012 и глава комиссии атлетов FIG Любовь Черкашина. —
А еще в Пезаро море под боком и прекрасная погода в августе. Но насладиться ей спортсменкам удастся только после окончания турнира.
Елена СОБОЛЬ из Пезаро
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