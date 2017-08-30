Яна Кудрявцева попробовала себя в роли воздушной гимнастки
В рамках проекта «Звездный челлендж», организованного телевидением ОКР, она провела несколько репетиций под руководством артистов Большого московского цирка на проспекте Вернадского.
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Видимо, что-то случилось...
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Несмотря на прекрасную гимнастическую и акробатическую подготовку, Яна столкнулась с некоторыми специфическими особенностями — прежде всего с необходимостью работать на большой высоте.
Впрочем, олимпийская чемпионка отлично справилась со всеми сложностями и блестяще ответила на вызов. Подробности — в видео ТВ ОКР.
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