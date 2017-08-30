Чужая колея. Почему Мустафина зря возвращается в гимнастику
Гимнастка Алия Мустафина объявила о возвращении в спорт. Но стоит ли игра свеч, если в
Рио-де-Жанейро чемпионка выступала из последних сил?
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Великолепная гимнастка Алия Мустафина стала одним из героев Олимпиады в
Наркотик для чемпионов
Всем прекрасно известно, что большой спорт — это наркотик, особенно если он сопровождался большими победами. А потому и завязать с ним подчас непросто. Пока сам чемпион не скажет себе стоп, не заставит себя прекратить, спорт
Показалось, что после Олимпиады-2016 Алия может остановиться — чувствовалось, как она устала за долгий и непростой четырёхлетний цикл. То и дело просачивались слова о «последнем выступлении», о том, что «пришло время отдохнуть», однако в итоге Мустафина взяла лишь короткую паузу и после паузы, соскучившись, приняла решение о возвращении.
«Почему я решила вернуться в спорт? Да потому что я скучаю — скучаю по вам, девчонки, по тренерам, которые со мной работали столько лет, скучаю по спортивной форме (а то пресс как будто растворился, ну и все остальные мышцы тоже), скучаю по выступлениям. Конечно, желание проверить свои силы присутствует огромное. После травм получилось восстановиться, и интересно, получится ли после рождения Алисы. Надеюсь, что да. Настрой боевой, желания хоть отбавляй, хватит на всех. Я поняла, что, если бы я так не скучала по всему, что связано с гимнастикой, даже и не пыталась бы», — написала Мустафина на своей странице в соцсети.
Алия известна своим пробивным характером, своим упорством, которое позволяло ей каждый раз идти до конца и в итоге стать двукратной олимпийской чемпионкой. Поможет оно спортсменке и в этот раз, если решение принято окончательно. Мустафина уже обозначила перспективы — она хочет попасть на Олимпиаду-2020. Просто участие в соревнованиях Алию, конечно, не устроит — она попытается вновь включиться в гонку за медалями. Но сможет ли?
Силы не безграничны
Спортивный путь Алии к двум золотым наградам не был ровным и безоблачным — напротив, он был максимально тернистым и извилистым. В 2010 году юная Мустафина расцвела на чемпионате Европы, где взяла два серебра и помогла команде добыть долгожданное золото. Но следующее континентальное первенство обернулось настоящим кошмаром: Алия не справилась со своим коронным прыжком и получила тяжёлую травму — разрыв связок колена. Впрочем, спортсменке невероятным усилием воли удалось восстановиться к Олимпиаде в Лондоне и даже победить!
Следующее четырёхлетие получилось в
За год спортсменка, в жизни которой многое поменялось, понятное дело, отдохнула, как следует. Но так ли много у неё теперь сил, чтобы дотянуть до Олимпийских игр в Токио, которые пройдут лишь спустя три года? Ровно через месяц Мустафиной исполнится 23, а значит, что во время Игр-2020 ей будет почти 26 — для женской гимнастики возраст не то критический, не то уже запредельный. Можно ли рассчитывать, что у спортсменки хватит стойкости сохранить в себе силы до этого рубежа, особенно когда в жизни есть и два олимпийских золота, и семья, в которой растёт дочка? Как показывает практика, ответ на этот вопрос, чаще бывает отрицательным.
Очень хочется надеяться, что Алия сможет реализовать свой план по возвращению, если она так этого хочет. Мустафина ведь дважды перезапускала карьеру, восстанавливаясь к Олимпийским играм. Она делала это успешно, но через не могу, затрачивая неимоверное количество сил. Шанс сделать это в третий раз очень мал, даже если подготовка будет идти по плану. А если, не дай бог, вновь случится
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter