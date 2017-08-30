Чужая колея. Почему Мустафина зря возвращается в гимнастику

Великолепная гимнастка Алия Мустафина стала одним из героев Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В условиях жёсткой конкуренции очаровательная спортсменка завоевала второе золото Игр, а также помогла команде добраться до серебряных медалей. Логическим продолжением жизненного пути для 22-летней миловидной девушки стали свадьба и последовавший за ней декретный отпуск. Но Алия смогла заставить себя отдыхать лишь год: через два месяца после рождения дочки она объявила, что хочет вернуться в большой спорт. В глубине души, конечно, хочется верить, что Мустафина вновь выйдет на прежний уровень и пополнит свою коллекцию ещё парочкой олимпийских медалей, но, если рассуждать здраво, эта затея обречена на провал.

Наркотик для чемпионов

Всем прекрасно известно, что большой спорт — это наркотик, особенно если он сопровождался большими победами. А потому и завязать с ним подчас непросто. Пока сам чемпион не скажет себе стоп, не заставит себя прекратить, спорт по-прежнему будет тянуть к себе.

Показалось, что после Олимпиады-2016 Алия может остановиться — чувствовалось, как она устала за долгий и непростой четырёхлетний цикл. То и дело просачивались слова о «последнем выступлении», о том, что «пришло время отдохнуть», однако в итоге Мустафина взяла лишь короткую паузу и после паузы, соскучившись, приняла решение о возвращении.

«Почему я решила вернуться в спорт? Да потому что я скучаю — скучаю по вам, девчонки, по тренерам, которые со мной работали столько лет, скучаю по спортивной форме (а то пресс как будто растворился, ну и все остальные мышцы тоже), скучаю по выступлениям. Конечно, желание проверить свои силы присутствует огромное. После травм получилось восстановиться, и интересно, получится ли после рождения Алисы. Надеюсь, что да. Настрой боевой, желания хоть отбавляй, хватит на всех. Я поняла, что, если бы я так не скучала по всему, что связано с гимнастикой, даже и не пыталась бы», — написала Мустафина на своей странице в соцсети.

Алия известна своим пробивным характером, своим упорством, которое позволяло ей каждый раз идти до конца и в итоге стать двукратной олимпийской чемпионкой. Поможет оно спортсменке и в этот раз, если решение принято окончательно. Мустафина уже обозначила перспективы — она хочет попасть на Олимпиаду-2020. Просто участие в соревнованиях Алию, конечно, не устроит — она попытается вновь включиться в гонку за медалями. Но сможет ли?

Силы не безграничны

Спортивный путь Алии к двум золотым наградам не был ровным и безоблачным — напротив, он был максимально тернистым и извилистым. В 2010 году юная Мустафина расцвела на чемпионате Европы, где взяла два серебра и помогла команде добыть долгожданное золото. Но следующее континентальное первенство обернулось настоящим кошмаром: Алия не справилась со своим коронным прыжком и получила тяжёлую травму — разрыв связок колена. Впрочем, спортсменке невероятным усилием воли удалось восстановиться к Олимпиаде в Лондоне и даже победить!

Следующее четырёхлетие получилось в чём-то похожим на предыдущее. Алию начали оттеснять с высоких мест, и она держала прежний уровень лишь за счёт терпения и железного духа. В какой-то момент показалось, что даже до Игр в Рио-де Жанейро тянуть смысла нет — пора уходить. Но многое изменил приход тренера Сергея Старкина. Алия при его содействии буквально вернулась на несколько лет назад, в те годы, когда её программы были самыми сложными в мире, а она сама боролась за самые высокие места. Это настрой, несмотря на новую травму, операцию на мениске и вновь пропущенный чемпионат мира, удалось сохранить до Олимпиады. И в Бразилии Мустафина снова смогла показать высокие результаты и увезти домой три медали. Вот только выглядели они как лебединая песня спортсменки. Алия явно выступала из последних сил. Она устала.

За год спортсменка, в жизни которой многое поменялось, понятное дело, отдохнула, как следует. Но так ли много у неё теперь сил, чтобы дотянуть до Олимпийских игр в Токио, которые пройдут лишь спустя три года? Ровно через месяц Мустафиной исполнится 23, а значит, что во время Игр-2020 ей будет почти 26 — для женской гимнастики возраст не то критический, не то уже запредельный. Можно ли рассчитывать, что у спортсменки хватит стойкости сохранить в себе силы до этого рубежа, особенно когда в жизни есть и два олимпийских золота, и семья, в которой растёт дочка? Как показывает практика, ответ на этот вопрос, чаще бывает отрицательным.