Грации из 45 стран примут участие в ЧМ по художественной гимнастике в Пезаро

Белорусскую команду на мировом форуме представляют 8 спортсменок: лидер сборной Екатерина Галкина, Алина Горносько, Анна Гайдукевич, Мария Котяк, Маргарита Овадинская, Анастасия Рыбакова, Анна Швайба и Арина Цицилина. Сегодня на десятитысячной «Адриатик Арене» в личных упражнениях спортсменки представят квалификационные композиции с обручем и мячом, а в вечерней сессии разыграют медали. Такая же схема будет действовать в соревнованиях с булавами и лентой, которые стартуют 31 августа, а уже 1 сентября грации разыграют медали в многоборье, где выступят 24 сильнейшие гимнастки по результатам первых двух дней. В соревнованиях отдельных видов и многоборье будут представлены по две спортсменки от страны. 2 сентября за награды поборются представительницы групповых упражнений.

Пезаро впервые принимает чемпионат мира, ранее здесь девять раз проходили этапы Кубка мира. Завершатся соревнования 3 сентября. На предыдущем мировом форуме в Штутгарте представительницы Беларуси завоевали 3 награды — одну серебряную и две бронзовые. Мелитина Станюта получила бронзовые награды в многоборье и в отдельном упражнении с мячом. Также вместе с Екатериной Галкиной, Ариной Шарапой и Анной Божко она выиграла серебряные медали в состязаниях команд. В общекомандном медальном зачете белоруски заняли третье место.