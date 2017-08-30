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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30842113/
30 августа 2017, 12:39 | Летние: Гимнастика | БЕЛТА

Грации из 45 стран примут участие в ЧМ по художественной гимнастике в Пезаро

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 граций из 45 стран собрались в итальянском Пезаро на чемпионат мира по художественной гимнастике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую команду на мировом форуме представляют 8 спортсменок: лидер сборной Екатерина Галкина, Алина Горносько, Анна Гайдукевич, Мария Котяк, Маргарита Овадинская, Анастасия Рыбакова, Анна Швайба и Арина Цицилина. Сегодня на десятитысячной «Адриатик Арене» в личных упражнениях спортсменки представят квалификационные композиции с обручем и мячом, а в вечерней сессии разыграют медали. Такая же схема будет действовать в соревнованиях с булавами и лентой, которые стартуют 31 августа, а уже 1 сентября грации разыграют медали в многоборье, где выступят 24 сильнейшие гимнастки по результатам первых двух дней. В соревнованиях отдельных видов и многоборье будут представлены по две спортсменки от страны. 2 сентября за награды поборются представительницы групповых упражнений.

Пезаро впервые принимает чемпионат мира, ранее здесь девять раз проходили этапы Кубка мира. Завершатся соревнования 3 сентября. На предыдущем мировом форуме в Штутгарте представительницы Беларуси завоевали 3 награды — одну серебряную и две бронзовые. Мелитина Станюта получила бронзовые награды в многоборье и в отдельном упражнении с мячом. Также вместе с Екатериной Галкиной, Ариной Шарапой и Анной Божко она выиграла серебряные медали в состязаниях команд. В общекомандном медальном зачете белоруски заняли третье место.

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