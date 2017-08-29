Мустафина объяснила, почему решила вернуться в спорт

«Почему я решила вернуться в спорт? Да потому что я скучаю — скучаю по вам девчонки, по тренерам, которые со мной работали столько лет, скучаю по спортивной форме (а то пресс как будто растворился, ну и все остальные мышцы тоже), скучаю по выступлениям. Конечно, желания проверить свои силы присутствует огромное. После травм получилось восстановиться, и интересно, получиться ли после рождения Алисы. Надеюсь, что да. Хочу сказать спасибо Федерации спортивной гимнастики России за то, что позволили мне начать тренироваться сразу на Круглом. Настрой боевой, желания хоть отбавляй, хватит на всех. Но я поняла, что если бы я так не скучала по всему, что связано с гимнастикой, даже и не пыталась бы», — написала Мустафина на своей странице в «Инстаграм».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:32.65% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYYj699heJh/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Почему я решила вернуться в спорт? Да потому что я скучаю скучаю по вам девчонки(отметила только кто есть на фото, вообще их на много больше), по тренерам, которые со мной работали столько лет, скучаю по спортивной форме (а то пресс как будто растворился, ну и все остальные мышцы тоже), скучаю по выступлениям. Конечно желания проверить свои силы присутствует огромное) после травм получилось восстановиться, и интересно, получиться ли после рождения Алисы? надеюсь что да) хочу сказать спасибо федерации спортивной гимнастики России, за то что позволили мне начать тренироваться сразу на круглом?? настрой боевой, желания хоть отбавляй, хватит на всех))) Но я поняла, что если бы я так не скучала по всему что связано с гимнастикой, даже и не пыталась бы.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-29T16:05:22+00:00">Авг 29 2017 в 9:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>