Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30833128/
29 августа 2017, 15:58 | Летние: Гимнастика | Спорт-Экспресс

Валентина Родионенко: Мустафина может выиграть еще не одно олимпийское золото

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, как изменилась Алия Мустафина после рождения ребенка. Во вторник, напомним, стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка возвращается в спорт.

О возвращении Мустафиной. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Вы знали, что Мустафина вернется в спорт?

— Мы не сомневались, что Алия вернется. И ничего удивительного в ее возвращении нет. Алия еще молодая девушка, ей лет-то совсем немного…

— Как она вам об этом сообщила?

— Не было такого, чтобы она специально кого-то об этом уведомила, потому что Алия все время была с нами на связи. Стоял другой вопрос. Изначально думали, что она будет где-то подкачиваться, в зал ходить. А сейчас приняли решение, что она будет работать с нами на сборе (он стартует 3 сентября на «Озере Круглое». — Прим. «СЭ»). Потому что тут у нас врачи и другие специалисты, Алия будет под полным контролем.

— Какое у нее настроение после такого важного события в жизни?

— Прекрасное. У нее высокая мотивация. Алия очень хочет работать. К тому же у нее сейчас совсем по-другому работает голова. Все девочки, когда становятся мамочками, начинают иначе относиться к жизни.

— Насколько она изменилась с человеческой точки зрения?

— Конечно, она сильно изменилась, стала серьезнее. Посмотрим, какой она будет в тренировочном процессе… По разговорам Алия очень повзрослела, совсем по-другому рассуждает. Все остальное покажет время.

С человеческой точки зрения, конечно, рождение ребенка пошло ей на пользу. А что касается спортивной составляющей, то, учитывая ее характер, мы не сомневаемся, что она сделает все необходимое и предложенное нами.

Важно, что она сама решила вернуться. Мы ведь ее не уговаривали, не принуждали. Сначала Алия хотела вернуться после чемпионата мира, но прошел Кубок России, и она не выдержала: «Нет, я хочу сейчас начать тренироваться!» Ну ради бога!

— То есть все ее мысли уже о спорте?

— Да, безусловно, она полностью сконцентрирована на гимнастике. В бытовых вопросах Алие очень помогает ее мама.

— В какой она сейчас форме?

— В хорошей. Она особо не поправилась, ей просто нужно подкачаться, функционально прийти в себя, и все будет хорошо. У Мустафиной очень высокая мотивация. Хотя у девочек с таким характером не может быть по-другому.

— Как быстро она сможет выйти на пик формы?

— Зная ее, надеюсь, что к следующему чемпионату Европы она будет полностью готова. То есть, к августу следующего года.

— Получается, мы можем ждать Мустафину на верхней ступени пьедестала Олимпийских игр-2020?

— Давайте все-таки не будем загадывать так далеко. Пройдет первый старт, вы посмотрите и поймете, что это девочка, которая может еще много добиться.

— То есть в теории она может выиграть еще не одно золото Игр?

— Конечно.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Мустафина возвращается в спорт

Мустафина возвращается в спорт

Двукратная олимпийская чемпионка, звезда спортивной гимнастики Алия Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка. Тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что спортсменка сама попросила на сбор национальной команды, который начнется уже 3 сентября.
Еще 7 новостей  Все новости
22 августа

Ситуация в "Барселоне" выходит из-под контроля

Английские клубы просматривают игрока ЦСКА

Московский клуб хочет арендовать форварда "Зенита"