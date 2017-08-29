Валентина Родионенко: Мустафина может выиграть еще не одно олимпийское золото
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, как изменилась Алия Мустафина после рождения ребенка. Во вторник, напомним, стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка возвращается в спорт.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Вы знали, что Мустафина вернется в спорт?
— Мы не сомневались, что Алия вернется. И ничего удивительного в ее возвращении нет. Алия еще молодая девушка, ей
— Как она вам об этом сообщила?
— Не было такого, чтобы она специально
— Какое у нее настроение после такого важного события в жизни?
— Прекрасное. У нее высокая мотивация. Алия очень хочет работать. К тому же у нее сейчас совсем
— Насколько она изменилась с человеческой точки зрения?
— Конечно, она сильно изменилась, стала серьезнее. Посмотрим, какой она будет в тренировочном процессе… По разговорам Алия очень повзрослела, совсем
С человеческой точки зрения, конечно, рождение ребенка пошло ей на пользу. А что касается спортивной составляющей, то, учитывая ее характер, мы не сомневаемся, что она сделает все необходимое и предложенное нами.
Важно, что она сама решила вернуться. Мы ведь ее не уговаривали, не принуждали. Сначала Алия хотела вернуться после чемпионата мира, но прошел Кубок России, и она не выдержала: «Нет, я хочу сейчас начать тренироваться!» Ну ради бога!
— То есть все ее мысли уже о спорте?
— Да, безусловно, она полностью сконцентрирована на гимнастике. В бытовых вопросах Алие очень помогает ее мама.
— В какой она сейчас форме?
— В хорошей. Она особо не поправилась, ей просто нужно подкачаться, функционально прийти в себя, и все будет хорошо. У Мустафиной очень высокая мотивация. Хотя у девочек с таким характером не может быть
— Как быстро она сможет выйти на пик формы?
— Зная ее, надеюсь, что к следующему чемпионату Европы она будет полностью готова. То есть, к августу следующего года.
— Получается, мы можем ждать Мустафину на верхней ступени пьедестала Олимпийских игр-2020?
— Давайте
— То есть в теории она может выиграть еще не одно золото Игр?
— Конечно.
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