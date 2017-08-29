Валентина Родионенко: Мустафина может выиграть еще не одно олимпийское золото

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— Вы знали, что Мустафина вернется в спорт?

— Мы не сомневались, что Алия вернется. И ничего удивительного в ее возвращении нет. Алия еще молодая девушка, ей лет-то совсем немного…

— Как она вам об этом сообщила?

— Не было такого, чтобы она специально кого-то об этом уведомила, потому что Алия все время была с нами на связи. Стоял другой вопрос. Изначально думали, что она будет где-то подкачиваться, в зал ходить. А сейчас приняли решение, что она будет работать с нами на сборе (он стартует 3 сентября на «Озере Круглое». — Прим. «СЭ»). Потому что тут у нас врачи и другие специалисты, Алия будет под полным контролем.

— Какое у нее настроение после такого важного события в жизни?

— Прекрасное. У нее высокая мотивация. Алия очень хочет работать. К тому же у нее сейчас совсем по-другому работает голова. Все девочки, когда становятся мамочками, начинают иначе относиться к жизни.

— Насколько она изменилась с человеческой точки зрения?

— Конечно, она сильно изменилась, стала серьезнее. Посмотрим, какой она будет в тренировочном процессе… По разговорам Алия очень повзрослела, совсем по-другому рассуждает. Все остальное покажет время.

С человеческой точки зрения, конечно, рождение ребенка пошло ей на пользу. А что касается спортивной составляющей, то, учитывая ее характер, мы не сомневаемся, что она сделает все необходимое и предложенное нами.

Важно, что она сама решила вернуться. Мы ведь ее не уговаривали, не принуждали. Сначала Алия хотела вернуться после чемпионата мира, но прошел Кубок России, и она не выдержала: «Нет, я хочу сейчас начать тренироваться!» Ну ради бога!

— То есть все ее мысли уже о спорте?

— Да, безусловно, она полностью сконцентрирована на гимнастике. В бытовых вопросах Алие очень помогает ее мама.

— В какой она сейчас форме?

— В хорошей. Она особо не поправилась, ей просто нужно подкачаться, функционально прийти в себя, и все будет хорошо. У Мустафиной очень высокая мотивация. Хотя у девочек с таким характером не может быть по-другому.

— Как быстро она сможет выйти на пик формы?

— Зная ее, надеюсь, что к следующему чемпионату Европы она будет полностью готова. То есть, к августу следующего года.

— Получается, мы можем ждать Мустафину на верхней ступени пьедестала Олимпийских игр-2020?

— Давайте все-таки не будем загадывать так далеко. Пройдет первый старт, вы посмотрите и поймете, что это девочка, которая может еще много добиться.

— То есть в теории она может выиграть еще не одно золото Игр?

— Конечно.