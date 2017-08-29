Мустафина возвращается в спорт

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Известная российская гимнастка Алия Мустафина, в июне этого года родившая дочь, в сентябре присоединится к национальной команде в рамках сбора на базе «Озеро Круглое».

Об этом рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Алия 3 сентября приедет к нам на сбор на «Круглое». Она позвонила сама и попросила, чтобы ее пригласили на сбор, и мы, естественно, пошли ей навстречу.

Следующий чемпионат Европы пройдет не весной, как это всегда раньше было, а в начале августа, и Алия намерена успеть подготовиться к нему. А там уже будет понятно, сможет ли она выступать на чемпионате мира 2018 года, — цитирует Родионенко «Р-Спорт».

О своем скором возвращении Мустафина намекнула в инстаграме, выложив в социальную сеть собственную фотографию с соревнований.

«А мне летать охота», — подписала снимок двукратная олимпийская чемпионка.

Стоит отметить, что еще в начале июля Мустафина говорила о том, что возобновлять спортивную карьеру она пока не планирует.

«Предстоящий чемпионат мира, конечно, пройдет без меня. К тому времени я даже еще не начну пробовать восстанавливаться. Сейчас у меня нет никаких планов (по возвращению к соревновательной деятельности в ближайшем сезоне — “Газета.Ru”), мне совсем не до тренировок. Другие мысли, все-таки дочка дома. У нас все отлично! Всю себя я посвящаю ей и семье. А дальше посмотрим», — сказала спортсменка.

Алия Мустафина родилась 30 сентября 1994 года в подмосковном Егорьевске. Родители привели ее в спортивную секцию в шестилетнем возрасте, и вскоре она начала побеждать на различных детских соревнованиях.

Первая победа на взрослом уровне у спортсменки случилась в 2009 году — Мустафина завоевала золото на чемпионате России в многоборье. Спустя один год спортсменка увезла награды высшей пробы с чемпионата мира и первенства Европы.

Однако первого своего громкого успеха Алия добилась на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне. В соревнованиях на разновысоких брусьях она завоевала золотую медаль, набрав 16,133 балла.

Эта олимпийская победа стала первой для России в спортивной гимнастике в XXI веке. Мустафину поздравил даже президент Владимир Путин.

«От души поздравляю Вас с победой на Олимпийских играх в Лондоне, желаю новых спортивных успехов и достижений.

За вас болели, вами восхищались миллионы любителей спортивной гимнастики в России и во всем мире. Вы с честью оправдали их ожидания, выдержали жесточайшую конкуренцию и по праву заняли высшую ступень пьедестала почета. Молодец! — написал глава государства.

Кроме того, в Лондоне Мустафина завоевала еще и серебро со сборной России командных соревнованиях, а также бронзовые награды в многоборье и вольных упражнениях.

Завоевав за четыре года большое количество медалей на различных соревнованиях и став чемпионкой мира, Алия отправилась в составе сборной России на Олимпийские игры — 2016 в Рио-де-Жанейро.

На главном старте планеты Мустафина сумела повторить свое достижение четырехлетней давности — она вновь оказалась лучшей.

Как и в Лондоне, спортсменка не ограничилась одной наградой. На счету Алии также бронза в многоборье и серебро в командных соревнованиях.

После очередной порции олимпийских успехов Мустафина решила отойти от спорта и посвятила себе семье. В ноябре в Краснодаре состоялась свадьба Алии и бобслеиста сборной России Алексея Зайцева. В июне 2017 года у пары родилась дочь.

«Алия несколько дней назад родила здоровую девочку», — рассказала тогда Валентина Родионенко.

«Для нас с Алией рождение ребенка — самое важное событие в жизни. У нас все отлично, здоровье у дочки шикарное. Все замечательно! Конечно, поначалу немного тяжело справляться, но это ждет всех родителей. Если выиграю медаль на Олимпийских играх в Южной Корее, посвящу ее нашей дочке.

Рождение ребенка очень мотивирует. Это действительно придает силы — когда думаешь о родных, что тебя дома ждут.

Подготовка к олимпийскому сезону у нас началась практически сразу, как закончился предыдущий сезон. Мы почти не отдыхали, все-таки важнейший старт впереди — Олимпиада в Пхенчхане. Мы не расслабляемся. Самая главная цель у меня, как и у всех ребят, — выступить на Играх по максимуму, олимпийское золото. И, конечно, хотелось бы, чтобы не было проблем у сборной России, как перед Олимпиадой в Рио, и никакие доклады Ричарда Макларена нам не мешали выступать, — рассказал муж спортсменки Алексей Зайцев.

30 сентября Мустафиной должно исполнится 23 года, на момент проведения Олимпийских игр — 2020 в Токио, спортсменке будет уже 25 лет, что является солидным возрастом для спортивной гимнастики.