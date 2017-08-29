Белорусская гимнастка Мария Трубач выиграла бронзу Всемирной универсиады

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В финальном упражнении с мячом белоруска показала третий результат — 16,450 балла. Золотую медаль соревнований завоевала грация из России Екатерина Селезнева — 17,000, на второй ступени пьедестала расположилась ее партнерша по команде Юлия Бравикова — 16,750.

Неудачно сложилось выступление для белорусской спортсменки Анны Божко, которая днем ранее завоевала бронзовую награду в индивидуальном многоборье. В дисциплине с мячом она стала седьмой — 14,800.