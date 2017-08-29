Российские гимнастки выиграли групповые упражнения с мячами и скакалками на Универсиаде

Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова заработали 17,450 балла. Второе место заняла команда Тайваня (15,600). Третьей стала сборная Украины (15,550).

Ранее сборная России выиграла упражнения с пятью обручами и стала бронзовым призером в групповом многоборье.

В индивидуальных соревнованиях Юлия Бравикова завоевала четыре золота, выиграв многоборье, упражнения с обручем, булавами и лентой. Также она стала вице-чемпионкой в упражнении с мячом, в котором победительницей стала Екатерина Селезнева.

Всего в активе сборной России теперь 91 медаль (25 золотых, 29 серебряных, 37 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке идут спортсмены сборной Японии (34−24−34). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28−21−30).

Универсиада завершится 30 августа.