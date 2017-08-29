Гимнастка Бравикова завоевала золото Универсиады в упражнениях с лентой
ТАСС, 29 августа. Россиянка Юлия Бравикова выиграла соревнования по художественной гимнастике в упражнениях с лентой на Универсиаде в Тайбэе.
Бравикова набрала 16,550 балла. Второе место заняла россиянка Екатерина Селезнева (14,950). Третьей стала японка Такана Тацудзава (14,600).
Ранее на Универсиаде Бравикова выиграла личное многоборье, упражнения с обручем и булавами, а также стала второй в упражнении с мячом, в котором первое место заняла Селезнева.
Всего в активе сборной России теперь 90 медалей (24 золотых, 29 серебряных, 37 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (34−24−34). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28−21−30).
Универсиада завершится 30 августа.
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