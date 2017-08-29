Гимнастка Бравикова завоевала золото Универсиады в упражнениях с лентой

Бравикова набрала 16,550 балла. Второе место заняла россиянка Екатерина Селезнева (14,950). Третьей стала японка Такана Тацудзава (14,600).

Ранее на Универсиаде Бравикова выиграла личное многоборье, упражнения с обручем и булавами, а также стала второй в упражнении с мячом, в котором первое место заняла Селезнева.

Всего в активе сборной России теперь 90 медалей (24 золотых, 29 серебряных, 37 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (34−24−34). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28−21−30).

Универсиада завершится 30 августа.