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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30830402/
29 августа 2017, 12:58 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Гимнастка Бравикова завоевала золото Универсиады в упражнениях с лентой

ТАСС, 29 августа. Россиянка Юлия Бравикова выиграла соревнования по художественной гимнастике в упражнениях с лентой на Универсиаде в Тайбэе.

Бравикова набрала 16,550 балла. Второе место заняла россиянка Екатерина Селезнева (14,950). Третьей стала японка Такана Тацудзава (14,600).

Ранее на Универсиаде Бравикова выиграла личное многоборье, упражнения с обручем и булавами, а также стала второй в упражнении с мячом, в котором первое место заняла Селезнева.

Всего в активе сборной России теперь 90 медалей (24 золотых, 29 серебряных, 37 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (34−24−34). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28−21−30).

Универсиада завершится 30 августа.
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Новости Гимнастики

Гимнастка РФ Бравикова завоевала золото в упражнениях с булавами на Универсиаде

Гимнастка РФ Бравикова завоевала золото в упражнениях с булавами на Универсиаде

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Российская гимнастка Юлия Бравикова завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на Универсиаде в Тайбэе, бронзовым призером стала другая представительница России Екатерина Селезнева.
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