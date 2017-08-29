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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30829904/
29 августа 2017, 12:37 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Гимнастка РФ Бравикова завоевала золото в упражнениях с булавами на Универсиаде

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Российская гимнастка Юлия Бравикова завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на Универсиаде в Тайбэе, бронзовым призером стала другая представительница России Екатерина Селезнева.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российская гимнастка Юлия <span class=error>Бравикова</span> завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на Универсиаде в <span class=error>Тайбэе</span> бронзовым призером стала другая представительница России Екатерина <span class=error>Селезнева</span>. Увеличить
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Во вторник Бравикова заняла первое место с результатом 17,900 балла. Второй стала украинка Екатерина Луценко (16,525), третьей — Селезнева (16,100).

Ранее во вторник Бравикова победила в упражнениях с обручем и взяла серебро в упражнениях с мячом. На счету Селезневой золото в упражнениях с мячом и серебро в упражнениях с обручем.
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Новости Гимнастики

Олимпийская чемпионка Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка

Олимпийская чемпионка Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, ставшая в начале лета мамой, приняла решение вернуться в спорт и с 3 сентября возобновит тренировки на базе «Озеро Круглое». Как рассказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко, гимнастка ставит перед собой задачу подготовиться к выступлению на чемпионате Европы, который пройдет в августе 2018 года в Глазго.
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