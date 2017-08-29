Гимнастка РФ Бравикова завоевала золото в упражнениях с булавами на Универсиаде

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Во вторник Бравикова заняла первое место с результатом 17,900 балла. Второй стала украинка Екатерина Луценко (16,525), третьей — Селезнева (16,100).

Ранее во вторник Бравикова победила в упражнениях с обручем и взяла серебро в упражнениях с мячом. На счету Селезневой золото в упражнениях с мячом и серебро в упражнениях с обручем.