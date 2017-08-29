Нагорный стал самым титулованным гимнастом на Кубке России-2017
Никита Нагорный успешнее всех выступил на Кубке России по спортивной гимнастике 2017 года. Об этом сообщается в
пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Спортсмен первенствовал в личном и командном многоборье, вольных упражнениях и опорном прыжке. Кроме того он завоевал три бронзовые награды (упражнения на коне, кольцах и перекладине).
Лучше всех в соревнованиях женщин на Кубке России выступила Ангелина Мельникова, которая стала обладательницей двух золотых медалей (личное многоборье, упражнения на бревне) и двух бронзовых (опорный прыжок и командное многоборье).
Соревнования проходили С 23 по 27 августа в Екатеринбурге. Столица Урала второй раз принимала российские состяхания такого уровня.
По итогам Кубка России будет сформирована сборная России для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдёт со 2 по 8 октября в канадском Монреале.
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