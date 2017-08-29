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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30829664/
29 августа 2017, 12:20 | Летние: Гимнастика | Lenta.Ru

Нагорный стал самым титулованным гимнастом на Кубке России-2017

Никита Нагорный успешнее всех выступил на Кубке России по спортивной гимнастике 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спортсмен первенствовал в личном и командном многоборье, вольных упражнениях и опорном прыжке. Кроме того он завоевал три бронзовые награды (упражнения на коне, кольцах и перекладине).

Лучше всех в соревнованиях женщин на Кубке России выступила Ангелина Мельникова, которая стала обладательницей двух золотых медалей (личное многоборье, упражнения на бревне) и двух бронзовых (опорный прыжок и командное многоборье).

Соревнования проходили С 23 по 27 августа в Екатеринбурге. Столица Урала второй раз принимала российские состяхания такого уровня.

По итогам Кубка России будет сформирована сборная России для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдёт со 2 по 8 октября в канадском Монреале.
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, ставшая в начале лета мамой, приняла решение вернуться в спорт и с 3 сентября возобновит тренировки на базе «Озеро Круглое». Как рассказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко, гимнастка ставит перед собой задачу подготовиться к выступлению на чемпионате Европы, который пройдет в августе 2018 года в Глазго.
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