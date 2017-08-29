Олимпийская чемпионка Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка

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Осенью прошлого года спортсменка вышла замуж за члена сборной России по бобслею разгоняющего Алексея Зайцева, а в начале июня родила девочку, которую назвали Алисой.

«Алия 3 сентября приедет к нам на сбор на “Круглое”, — рассказала Родионенко. — Она позвонила сама и попросила, чтобы ее пригласили на сбор, и мы, естественно, пошли ей навстречу. Следующий чемпионат Европы пройдет не весной, как это всегда раньше было, а в начале августа, и Алия намерена успеть подготовиться к нему. А там уже будет понятно, сможет ли она выступать на чемпионате мира 2018 года».

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейского первенства.