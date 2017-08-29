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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30828974/
29 августа 2017, 11:24 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Олимпийская чемпионка Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, ставшая в начале лета мамой, приняла решение вернуться в спорт и с 3 сентября возобновит тренировки на базе «Озеро Круглое». Как рассказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко, гимнастка ставит перед собой задачу подготовиться к выступлению на чемпионате Европы, который пройдет в августе 2018 года в Глазго.

<em>МОСКВА 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. </em>Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике <span class=error>Алия</span> Мустафина ставшая в начале лета мамой приняла решение вернуться в спорт и с 3 сентября возобновит тренировки на базе Озеро Круглое. Как рассказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко гимнастка ставит перед собой задачу подготовиться к выступлению на чемпионате Европы который пройдет в августе 2018 года в Глазго. Увеличить
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Осенью прошлого года спортсменка вышла замуж за члена сборной России по бобслею разгоняющего Алексея Зайцева, а в начале июня родила девочку, которую назвали Алисой.

«Алия 3 сентября приедет к нам на сбор на “Круглое”, — рассказала Родионенко. — Она позвонила сама и попросила, чтобы ее пригласили на сбор, и мы, естественно, пошли ей навстречу. Следующий чемпионат Европы пройдет не весной, как это всегда раньше было, а в начале августа, и Алия намерена успеть подготовиться к нему. А там уже будет понятно, сможет ли она выступать на чемпионате мира 2018 года».

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейского первенства.
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