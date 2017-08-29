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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30828538/
29 августа 2017, 11:16 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Российские гимнастки завоевали золото Универсиады в групповых упражнениях с обручами

ТАСС, 29 августа. Сборная России по художественной гимнастике выиграла соревнования в групповых упражнениях с пятью обручами на Универсиаде в Тайбэе.

Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова набрали 17,525 балла. Второе место заняла команда Японии (17,350). Третьей стала сборная КНДР (16,550).

Ранее российские гимнастки стали бронзовыми призерами в групповом многоборье.

Всего в активе сборной России теперь 86 медалей (22 золотых, 28 серебряных, 36 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (34−24−33). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28−20−29).

Универсиада завершится 30 августа.
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Новости Гимнастики

Олимпийская чемпионка Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка

Олимпийская чемпионка Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, ставшая в начале лета мамой, приняла решение вернуться в спорт и с 3 сентября возобновит тренировки на базе «Озеро Круглое». Как рассказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко, гимнастка ставит перед собой задачу подготовиться к выступлению на чемпионате Европы, который пройдет в августе 2018 года в Глазго.
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