Гимнастка Селезнева завоевала золото Универсиады в упражнениях с мячом

Селезнева заработала 17,000 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Юлия Бравикова (16,750). Третьей стала представительница Белоруссии Мария Трубач (16,450).

Ранее на Универсиаде Селезнева стала серебряным призером в многоборье и упражнениях с обручем, Бравикова завоевала золото в этих видах программы. Позднее во вторник на Универсиаде пройдут соревнования в упражнениях с булавами и лентой.

Всего в активе сборной России теперь 85 медалей (21 золотая, 28 серебряных, 36 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (34−23−33). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28−20−29).

Универсиада завершится 30 августа.