Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла еще две медали на Кубке России
Девушка стала призером в отдельных видах многоборья.
Воронежская спортсменка Ангелина Мельникова получила еще две награды на Кубке России по спортивной гимнастике, который прошел в Екатеринбурге с 23 по 27 августа, сообщила
Ангелина Мельникова первенствовала в упражнениях на бревне с результатом 14,825 балла. Помимо этого воронежская спортменка взяла «бронзу» в опорном прыжке у женщин, набрав 13,637 балла.
В пятницу, 25 августа, Ангелина Мельникова победила на Кубке России, показав результат в 57,650 баллов в личном многоборье. Тульская гимнастка Елена Еремина завоевала «серебро» в соревнованиях. Спортсменка получила 56,100 баллов. «Бронзу» взяла Мария Хоренкова из
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