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28 августа 2017, 8:46 | Летние: Гимнастика | РИА "Воронеж"

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла еще две медали на Кубке России

Девушка стала призером в отдельных видах многоборья.

Воронежская спортсменка Ангелина Мельникова получила еще две награды на Кубке России по спортивной гимнастике, который прошел в Екатеринбурге с 23 по 27 августа, сообщила пресс-служба федерации спортивной гимнастики России. Гимнастка выиграла золотую медаль в отдельных видах в заключительный день Кубка России.

Ангелина Мельникова первенствовала в упражнениях на бревне с результатом 14,825 балла. Помимо этого воронежская спортменка взяла «бронзу» в опорном прыжке у женщин, набрав 13,637 балла.

В пятницу, 25 августа, Ангелина Мельникова победила на Кубке России, показав результат в 57,650 баллов в личном многоборье. Тульская гимнастка Елена Еремина завоевала «серебро» в соревнованиях. Спортсменка получила 56,100 баллов. «Бронзу» взяла Мария Хоренкова из Ростова-на-Дону. Она показала результат в 55,475 баллов. Теперь Ангелина Мельникова примет участие в мировом первенстве, которое пройдет в Монреале (Канада) со 2 по 8 октября.
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