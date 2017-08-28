Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла еще две медали на Кубке России

Воронежская спортсменка Ангелина Мельникова получила еще две награды на Кубке России по спортивной гимнастике, который прошел в Екатеринбурге с 23 по 27 августа, сообщила пресс-служба федерации спортивной гимнастики России. Гимнастка выиграла золотую медаль в отдельных видах в заключительный день Кубка России.

Ангелина Мельникова первенствовала в упражнениях на бревне с результатом 14,825 балла. Помимо этого воронежская спортменка взяла «бронзу» в опорном прыжке у женщин, набрав 13,637 балла.