Гимнасты Нагорный, Далалоян и Игнатьев победили на Кубке России в отдельных видах

Нагорный и Далалоян поделили первое место в опорном прыжке, показав одинаковый результат 14,866 балла, Дмитрий Ланкин (14,516) замкнул тройку призеров.

Ельцов завоевал золото в упражнениях на параллельных брусьях, набрав 15,000 балла. Серебро у Далалояна (14,900), бронза досталась Ланкину (14,766).

Игнатьев победил в упражнениях на перекладине с результатом 14,333 балла, Ельцов (13,900) — второй, Нагорный (13,733) — третий.