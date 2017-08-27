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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30810370/
27 августа 2017, 15:56 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Гимнасты Нагорный, Далалоян и Игнатьев победили на Кубке России в отдельных видах

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Сергей Ельцов и Никита Игнатьев победили в отдельных видах в заключительный день Кубка России по спортивной гимнастике, который проходил в Екатеринбурге.

Нагорный и Далалоян поделили первое место в опорном прыжке, показав одинаковый результат 14,866 балла, Дмитрий Ланкин (14,516) замкнул тройку призеров.

Ельцов завоевал золото в упражнениях на параллельных брусьях, набрав 15,000 балла. Серебро у Далалояна (14,900), бронза досталась Ланкину (14,766).

Игнатьев победил в упражнениях на перекладине с результатом 14,333 балла, Ельцов (13,900) — второй, Нагорный (13,733) — третий.
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