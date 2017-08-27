Гимнастки Мельникова и Харенкова завоевали золото на Кубке России в отдельных видах

Мельникова первенствовала в упражнениях на бревне с результатом 14,825 балла, Харенкова (14,800) взяла серебро, бронза у Елены Ереминой (14,275).

Харенкова победила в вольных упражнениях, получив от судей 14,500 балла, Еремина (14,200) стала второй, бронза у Элеоноры Афанасьевой (13,925).