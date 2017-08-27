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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30810369/
27 августа 2017, 15:54 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Гимнастки Мельникова и Харенкова завоевали золото на Кубке России в отдельных видах

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Ангелина Мельникова и Мария Харенкова выиграли золотые медали в отдельных видах в заключительный день Кубка России по спортивной гимнастике, который проходил в Екатеринбурге.

Мельникова первенствовала в упражнениях на бревне с результатом 14,825 балла, Харенкова (14,800) взяла серебро, бронза у Елены Ереминой (14,275).

Харенкова победила в вольных упражнениях, получив от судей 14,500 балла, Еремина (14,200) стала второй, бронза у Элеоноры Афанасьевой (13,925).
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